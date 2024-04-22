Тарас Цимбалюк зробив своїй дівчині коштовний подарунок та втрапив у конфуз

Артист також розповів, як зводив кохану на побачення.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, як зробив своїй дівчині, бізнесвумен Світлані Готочкіній, коштовний подарунок і який конфуз стався.

Так, артист вирішив потішити кохану приємним сюрпризом. Знаменитість обрав ювелірну прикрасу для Світлани, а саме каблучку. Щоправда, коли дівчина актора приміряла подарунок, то стався невеличкий конфуз. Артист не вгадав з розміром, тож каблучку доведеться йти та міняти.

Виявилося, що таке трапляється не вперше. Раніше Тарас вже дарував Світлані ювелірну прикрасу, яка їй не підійшла. Тож, обраниця актора наполегливо радить йому запам'ятати розмір її пальців.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Вона сказала мені: "Запам'ятай врешті-решт розмір моїх пальців, щоб не міняти вже другу каблучку", - поділився актор.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До речі, окрім каблучки, на Світлану Готочкіну чекав ще один сюрприз. Артист нарешті запросив її на романтичне побачення, про яке бізнесвумен йому активно натякала.

"Куди ж було діватись, якщо ти мене просила про це разів 20", - зазначив актор.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно чоловік Наді Дорофєєвої розсекретив, який коштовний подарунок їй зробив. Міша Кацурін потішив артистку сюрпризом з нагоди 34-річчя.

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