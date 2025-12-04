- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарас і Олена Тополі офіційно подали заяву на розлучення: відомо, хто став ініціатором
Артисти ухвалили рішення йти різними шляхами після 12 років шлюбу.
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя і співачка Олена Тополя подали заяву на розлучення.
Про це стає відомо з відкритих джерел — сайту судового реєстру. З оприлюдненої інформації відомо, що позивачем є саме Тарас. Справу було зареєстровано 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Склад суддів вже призначено, але дата засідання поки невідома.
До слова, до суду артист звернувся через декілька днів після своєї заяви у Facebook. У дописі він наголосив, що у подальшому уникатиме запитань на тему розлучення з Оленою. Водночас Тополя пояснив, що всі майнові питання після 12 років шлюбу їм вдалося врегулювати мирно.
Колишнє подружжя виховує трьох дітей — двох синів і донечку. Раніше музикант говорив, що від своїх батьківських обов’язків не відмовляється і разом з Оленою продовжуватиме спільно піклуватися про нащадків.
Нагадаємо, нещодавно у Мережі почали ширитися чутки про нібито фіктивне розлучення. Подейкували, що пара показово розлучися задля піару своїх музичних проєктів. Однак Тарас Тополя вже відповів на схожі закиди й розставив крапки над «і».