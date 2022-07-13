Тарас Шевченко в стилі реґі: Сергій Бабкін оригінально заспівав легендарний "Заповіт"

Співак Сергій Бабкін долучився до тих артистів, які накладають вірші легендарних українських поетів на музику.

Так, Сергій Бабкін взяв участь у проєкті журналу Vogue UA Voices of nation.

Проєкт спрямований на промоцію української пісні й поезії та підтримку нашої країни у світі. Сергій Бабкін поклав легендарний твір "Заповіт" Тараса Григоровича Шевченка на музику. А точніше, заспівав його у стилі реґі.

Як зізнався музикант, реґі-версію "Заповіту" він написав ще до початку війни, втім, зараз вона набула зовсім іншого сенсу:

"Реґі-версію "Заповіту" Тараса Шевченка я зробив ще багато років тому. Але після 24 лютого лірика Кобзаря заграла новими барвами й почала резонувати з нашим сьогоденням, нібито він писав не в XIX сторіччі, а 2022 року", - прокоментував Бабкін.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що їм реґі-версія "Заповіту" дуже сподобалася: "Як же це прекрасно", "І сльози течуть від болі та безвиході. Привіт з Харкова. Дуже сильні вірші та гарна пісня", "Сергiю, дуже файно, немов крила виросли за спиною".

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