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Тарас Тополя на архівних фото приголомшив, як за 14 років змінився до невпізнання
Лідер гурту "Антитіла" показав, який вигляд мав 2011 року.
Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя показав, як змінився за 14 років.
У своєму Facebook артист поділився серією архівних світлин, які були зроблені 2011 року. На фото Тарасу Тополі було близько 24 років. Ще в зовсім юного співака тоді було коротке чорняве волосся. Виконавець позував перед об'єктивом фотокамери в костюмах різного кольору та корчив різні кумедні гримаси.
"50 відтінків Тараса Тополі. 2011 рік", - з гумором підписав світлини артист.
Користувачі у коментарях під фото поділилися, що відтоді Тарас Тополя неабияк змінився. Утім, фани артиста наголосили, що краса його нікуди не зникла.
До речі, якщо порівняти архівні фото лідера "Антитіл" зі свіжим, то дійсно можна помітити, що він неабияк змінився. Зокрема, виконавець відростив волосся, яке тепер зав'язує, також на його обличчі з'явилася борода.
Нагадаємо, нещодавно дружина Тараса Тополі – співачка Олена Тополя – зробила відверте зізнання. Виявляється, артистка наважилася на пластику грудей. Ба більше, операція для співачки була необхідною.