Тарас Тополя на архівних фото приголомшив, як за 14 років змінився до невпізнання

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя показав, як змінився за 14 років.

У своєму Facebook артист поділився серією архівних світлин, які були зроблені 2011 року. На фото Тарасу Тополі було близько 24 років. Ще в зовсім юного співака тоді було коротке чорняве волосся. Виконавець позував перед об'єктивом фотокамери в костюмах різного кольору та корчив різні кумедні гримаси.

"50 відтінків Тараса Тополі. 2011 рік", - з гумором підписав світлини артист.

Реклама

Тарас Тополя, 2011 рік / © facebook.com/antytilaofficial

Користувачі у коментарях під фото поділилися, що відтоді Тарас Тополя неабияк змінився. Утім, фани артиста наголосили, що краса його нікуди не зникла.

До речі, якщо порівняти архівні фото лідера "Антитіл" зі свіжим, то дійсно можна помітити, що він неабияк змінився. Зокрема, виконавець відростив волосся, яке тепер зав'язує, також на його обличчі з'явилася борода.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Нагадаємо, нещодавно дружина Тараса Тополі – співачка Олена Тополя – зробила відверте зізнання. Виявляється, артистка наважилася на пластику грудей. Ба більше, операція для співачки була необхідною.

Реклама