Тарас Тополя на тлі інтимного шантажу його ексдружини Олени став новою жертвою шахраїв
Невідомі хочуть нажитися на імені музиканта.
Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя після «зливу» шантажистами інтимного відео його колишньої дружини Олени збентежив заявою.
У фотоблогу артист повідомив, що став жертвою маніпуляцій з боку невідомих осіб. Зокрема, шахраї продовжують тероризувати його оточення після скандального інциденту з Оленою. За словами Тараса, це стається у форматі нічних телефонних дзвінків його близьким. У своїй заяві він наголосив, що жодним чином не причетний до цього та закликав ретельно перевіряти його контакти.
«Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали з надходити телефонні дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Телефонні дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене ігноруйте. Це шахраї», — шокував Тополя і як доказ оприлюднив скриншот з номером шахраїв.
Інтимний шантаж Олени Тополі — що відомо
19 січня українська співачка Олена Тополя публічно заявила, що стала жертвою шантажу — невідомі погрожували оприлюднити відео інтимного характеру з її участю. Артистка звернулася до правоохоронних органів, після чого ситуація набула широкого розголосу в медіа та соцмережах.
Згодом у поліції повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі виконавиці. Правоохоронці наголосили, що тривають слідчі дії, а всі обставини справи встановлюються в межах кримінального провадження.
На інцидент відреагував і колишній чоловік співачки Тарас Тополя. У своїй емоційній заяві припустив, що «злив» відео може бути пов’язаний із особою, яка особливо тісно знав їхню родину й хоче за щось помститися.