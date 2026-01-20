Тарас Тополя на тлі інтимного шантажу його ексдружини Олени став новою жертвою шахраїв

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя після «зливу» шантажистами інтимного відео його колишньої дружини Олени збентежив заявою.

У фотоблогу артист повідомив, що став жертвою маніпуляцій з боку невідомих осіб. Зокрема, шахраї продовжують тероризувати його оточення після скандального інциденту з Оленою. За словами Тараса, це стається у форматі нічних телефонних дзвінків його близьким. У своїй заяві він наголосив, що жодним чином не причетний до цього та закликав ретельно перевіряти його контакти.

«Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали з надходити телефонні дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Телефонні дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене ігноруйте. Це шахраї», — шокував Тополя і як доказ оприлюднив скриншот з номером шахраїв.

Реклама

Допис Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Інтимний шантаж Олени Тополі — що відомо

19 січня українська співачка Олена Тополя публічно заявила, що стала жертвою шантажу — невідомі погрожували оприлюднити відео інтимного характеру з її участю. Артистка звернулася до правоохоронних органів, після чого ситуація набула широкого розголосу в медіа та соцмережах.

Згодом у поліції повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі виконавиці. Правоохоронці наголосили, що тривають слідчі дії, а всі обставини справи встановлюються в межах кримінального провадження.

На інцидент відреагував і колишній чоловік співачки Тарас Тополя. У своїй емоційній заяві припустив, що «злив» відео може бути пов’язаний із особою, яка особливо тісно знав їхню родину й хоче за щось помститися.