Тарас Тополя нажахав виглядом розтрощеного житла після російського удару пів року тому

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поділився жахливим кадрами свого будинку.

Музикант показав зруйновану квартиру, у якій він мешкав із родиною до російської атаки на місто. У відео, яке артист опублікував у своїх соцмережах, видно наслідки російського удару балістичною ракетою — понівечені стіни, розбиті вікна та зруйнований фасад.

«Такий вигляд має зруйнований російською балістичною ракетою будинок, який знаходиться навпроти нашого. А такий вигляд має наш. Скоро буде пів року після прильоту, сніг, а висновків не буде…» — сказав Тополя, знімаючи відео з місця руйнувань.

Реклама

Сториз Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Варто зазначити, що квартира артиста та його дружини, співачки Олени Тополі, була повністю рознесена балістичною ракетою в ніч проти 23 червня, коли Росія здійснила масований обстріл Києва. Снаряд поцілив у будинок навпроти, однак вибухова хвиля зруйнувала оселю артистів.

«Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло й вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило — усі в родині живі. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч», — писав тоді Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показала, який вигляд має їхня з чоловіком оселя після руйнування російською ракетою, та поділилася подробицями тієї жахливої ночі. Артистка зізналася, що досі не може оговтатися від пережитого страху та шоку.