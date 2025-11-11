- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
Тарас Тополя нажахав виглядом розтрощеного житла після російського удару пів року тому
Тополя розповів, який вигляд має будинок після російської атаки на Київ.
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поділився жахливим кадрами свого будинку.
Музикант показав зруйновану квартиру, у якій він мешкав із родиною до російської атаки на місто. У відео, яке артист опублікував у своїх соцмережах, видно наслідки російського удару балістичною ракетою — понівечені стіни, розбиті вікна та зруйнований фасад.
«Такий вигляд має зруйнований російською балістичною ракетою будинок, який знаходиться навпроти нашого. А такий вигляд має наш. Скоро буде пів року після прильоту, сніг, а висновків не буде…» — сказав Тополя, знімаючи відео з місця руйнувань.
Варто зазначити, що квартира артиста та його дружини, співачки Олени Тополі, була повністю рознесена балістичною ракетою в ніч проти 23 червня, коли Росія здійснила масований обстріл Києва. Снаряд поцілив у будинок навпроти, однак вибухова хвиля зруйнувала оселю артистів.
«Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло й вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило — усі в родині живі. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч», — писав тоді Тополя.
Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показала, який вигляд має їхня з чоловіком оселя після руйнування російською ракетою, та поділилася подробицями тієї жахливої ночі. Артистка зізналася, що досі не може оговтатися від пережитого страху та шоку.