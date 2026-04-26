ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
2 хв

Тарас Тополя після гучного розлучення чесно зізнався, чи готовий до нових романів: "Є одна вимога"

Музикант назвав основні принципи будь-яких стосунків у своєму житті.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Коментарі
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який нещодавно висловлювався про розлучення з ексдружиною Оленою, відверто розповів по новий етап особистого життя.

Виконавець зізнається, що зараз сконцентрований на творчій діяльності. Тож поки що після розриву 12-річного шлюбу не розглядає серйозних стосунків, хоча й не виключає інших форматів спілкування. Та все ж Тарас наголошує, що нині його головний акцент не лише на музиці, але й на розвитку трьох дітей.

«Ні. Поки досить. Мені достатньо. У мене троє дітей, за яких я відповідальний і я продовжую робити все як батько. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. Я щиро кажу це. А про якісь інші… То зрозуміло», — зазначив співак в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Тарас Тополя з синами

Окремо музикант поділився власними принципами у взаєминах. За його словами, фундамент будь-яких стосунків — це довіра. Артист підкреслює, що готовий пробачати помилки, але лише до певної межі. І додає, що лише «може прийняти два ножі в спину, а третій ніколи не пробачить».

«У мене одна вимога до друзів і стосунків — довіра. Якщо людина робить якісь неприємні для мене речі, але щиро каже: „Так, я зробив/-ла це, тому що…“. І я пробачаю перший раз і другий. На тертій раз я завершую спілкування. Це найважливіше для мене. Якщо є довіра, то я можу навіть бути кардинально різних поглядів з людиною, але я це приймаю. Чого не можу прийняти — обман і зрада ідеї або на побутовому рівні, або глобально щось сталося. Без довіри ти нічого не побудуєш», — наголосив Тарас.

Також Тарас після пережитого досвіду стверджує, що не звертався до психотерапевта. Він запевняє, що зараз може впоратися з внутрішніми переживаннями на самоті.

«Ніколи не був у психолога, маю скептичне ставлення. Напевно, скажу егоцентрично, але я всередині настільки самодостатній — мені не треба підказок. Але я розумію багатьох людей, які ходять до них», — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий «Миколиної погоди» чесно зізнався, чому в 71 рік залишився без родини та чи шкодує про це.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie