Тарас Тополя після гучного розлучення чесно зізнався, чи готовий до нових романів: "Є одна вимога"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який нещодавно висловлювався про розлучення з ексдружиною Оленою, відверто розповів по новий етап особистого життя.

Виконавець зізнається, що зараз сконцентрований на творчій діяльності. Тож поки що після розриву 12-річного шлюбу не розглядає серйозних стосунків, хоча й не виключає інших форматів спілкування. Та все ж Тарас наголошує, що нині його головний акцент не лише на музиці, але й на розвитку трьох дітей.

«Ні. Поки досить. Мені достатньо. У мене троє дітей, за яких я відповідальний і я продовжую робити все як батько. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. Я щиро кажу це. А про якісь інші… То зрозуміло», — зазначив співак в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Тарас Тополя з синами

Окремо музикант поділився власними принципами у взаєминах. За його словами, фундамент будь-яких стосунків — це довіра. Артист підкреслює, що готовий пробачати помилки, але лише до певної межі. І додає, що лише «може прийняти два ножі в спину, а третій ніколи не пробачить».

«У мене одна вимога до друзів і стосунків — довіра. Якщо людина робить якісь неприємні для мене речі, але щиро каже: „Так, я зробив/-ла це, тому що…“. І я пробачаю перший раз і другий. На тертій раз я завершую спілкування. Це найважливіше для мене. Якщо є довіра, то я можу навіть бути кардинально різних поглядів з людиною, але я це приймаю. Чого не можу прийняти — обман і зрада ідеї або на побутовому рівні, або глобально щось сталося. Без довіри ти нічого не побудуєш», — наголосив Тарас.

Також Тарас після пережитого досвіду стверджує, що не звертався до психотерапевта. Він запевняє, що зараз може впоратися з внутрішніми переживаннями на самоті.

«Ніколи не був у психолога, маю скептичне ставлення. Напевно, скажу егоцентрично, але я всередині настільки самодостатній — мені не треба підказок. Але я розумію багатьох людей, які ходять до них», — додав зірка.

