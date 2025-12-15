Тарас Тополя після розлучення показався з 10-річним сином за розвагами у засніженому Києві

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя після новини про розлучення з ексдружиною, співачкою Оленою Тополею, поділився зворушливими сімейними кадрами.

Артист показав, як проводить час із молодшим сином у зимовому Києві. У своєму Instagram Тарас Тополя опублікував фото з 10-річним сином Марком. Зірковий тато разом із хлопчиком влаштували справжні зимові розваги у Сирецькому парку. Саме в той день у столиці вперше за сезон випав сніг, тож батько й син скористалися нагодою та зліпили сніговика.

На світлинах видно, як Тарас і Марк весело проводять час просто неба, насолоджуючись зимовою атмосферою. Артист із гумором підписав публікацію: «Яка зима, такі й сніговики», чим одразу розчулив прихильників.

Тарас Тополя з сином / © instagram.com/tarastopolia

У коментарях фани активно підтримали музиканта та засипали родину теплими словами. Підписники писали: «Супер, найголовніше — разом», «Це не просто сніговик, а момент дитинства і батьківства», «Неймовірно теплі й щирі фото».

Як відомо, нещодавно Тарас і Олена Тополя оголосили про розлучення, зробивши спільну заяву. Подружжя вирішило не вдаватися в деталі особистих причин, однак наголосило: вони й надалі спільно виховуватимуть трьох дітей — двох синів і доньку. До слова, не так давно музикант також показував сина Марка з нагоди його першого ювілею, ще раз підтвердивши, що батьківство для нього — одна з найцінніших ролей.