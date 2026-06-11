Тарас Тополя після розлучення відмовився від серйозних стосунків і пояснив чому: "Вийшов з ладу"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

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Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя відверто висловився про особисте життя після розлучення зі співачкою Оленою Тополею.

Артист зізнався, що наразі не готовий до нових серйозних стосунків. За його словами, після пережитого життєвого досвіду він не має ані бажання, ані внутрішнього ресурсу для побудови нового тривалого роману. Він зізнається, що його внутрішній стан ще досі доволі хиткий, аби давати шанс серйозним стосункам.

«Цей кластер поламаний як чоловік і потенційний партнер у довготривалих стосунках. Поки що вийшов з ладу. Дякую, досить бути в пошуках. Для мене серйозні стосунки — велика відповідальність. Любов — це велика робота над собою, над стосунками. Це енергетично й емоційно дуже затратний процес, на який ти йдеш добровільно через почуття. Пройшовши певний життєвий період, зараз я не готовий і не шукаю серйозних стосунків», — розповів співак в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Водночас Тополя наголосив, що його головним пріоритетом залишаються троє дітей. Саме тому він не готовий жертвувати часом і увагою, які приділяє синам і доньці, заради нових романтичних стосунків.

«На мені величезна відповідальність як на батькові трьох дітей. І це завжди пріоритет, який я не готовий зменшувати. І чи готовий хтось колись це прийняти й серйозно щось далі будувати, я маю сумніви», — додав артист.

Також музикант зізнався, що після розлучення отримує чимало повідомлень з увагою від жінок як у соцмережах, так і під час особистого спілкування. Втім, він одразу попереджає про свою неготовність до нових романів.

«У соцмережах пишуть і в особистому спілкуванні. Нічого не роблю. Але комусь кажу: "Я б тобі не радив зі мною найближчим часом нічого". Я далеко не готовий до наступних стосунків», — наголосив Тарас.

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Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі прожили у шлюбі понад 12 років та виховали трьох дітей. Про розставання подружжя повідомило наприкінці 2025 року. Причини такого рішення колишні воліють тримати за сімома замками. Попри розлучення, колишнє подружжя підтримує зв’язок заради виховання дітей. Раніше музикант ділився, що залишив родині квартиру, й зізнався, де зараз живе сам.

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