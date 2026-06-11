Тарас Тополя після розлучення зізнався, де живе зараз і як підтримує зв'язок з дітьми й Оленою

Тарас Тополя з ексдружиною Оленою і дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

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Лідер гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя вперше детальніше розповів про своє життя після розлучення з Оленою Тополею.

Артист зізнався, що після завершення шлюбу залишив спільне житло колишній дружині та трьом дітям, а сам переїхав до іншої квартири. Нині музикант мешкає в оселі свого батька, де нещодавно завершив ремонт і облаштував побут.

«Я живу тепер у квартирі мого батька. Був певний період досить важкий. Побутово мені потрібно було владнати питання з ремонтом: щось оновити, щось змінити. Але зараз усе добре», — поділився Тополя в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Попри зміни в особистому житті, співак наголошує, що продовжує активно брати участь у вихованні дітей. За його словами, сини та донька регулярно гостюють у нього, залишаються на ночівлю, а він проводить із ними багато часу та підтримує у всіх життєвих і фінансових питаннях.

«У мене є можливість приймати їх у себе, щоб вони залишалися на ніч, а потім ми їдемо в школу і садочок. Я повністю як і був, так і залишаюся в житті дітей. Ми проводимо час разом, ділимося думками, іноді наставляю. Але я і фінансово їх забезпечую. Усе закриваю і продовжуватиму це робити, бо я батько і це моя відповідальність», — наголосив виконавець.

Тарас Тополя з синами

Водночас музикант не приховує, що після розлучення стосунки з колишньою дружиною Оленою потребують роботи. Утім, заради дітей обоє намагаються знаходити спільну мову та підтримувати здорову комунікацію. А поки що Тарас намагається говорити з синами й донькою про все відверто.

«Працюємо, стараємося. Дуже вірю, що це все буде у такому і ще кращому форматі продовжуватися заради дітей. Буває по-різному, але ми як дорослі люди знаходимо спільну мову. Я дітям пояснюю все простими словами, які вони розуміють на свій вік, з акцентом, що розлучення — не їхня провина і ми з мамою їх дуже любимо», — поділився артист.

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Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі були у шлюбі понад 12 років і виховують трьох дітей. Про розставання подружжя повідомило наприкінці 2025 року, а вже в січні 2026-го суд офіційно розірвав їхній шлюб. Відтоді колишнє подружжя зосередилося на спільному вихованні дітей та збереженні конструктивних стосунків заради родини. А нещодавно Олена зізналася, чи можливо її возз’єднання з ексчоловіком.

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