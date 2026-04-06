Тарас Тополя після розриву 12-річного шлюбу розкрив домовленість з ексдружиною: "Є договір"

Тарас Тополя / © скриншот з відео

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який нещодавно висловлювався про причини розлучення з ексдружиною Оленою, розсекретив їхню принципову домовленість.

Як виявилося, після прийняття рішення про розірвання 12-річного шлюбу колишнє подружжя уклало договір, який передбачає повну конфіденційність особистого життя. За словами Тополі, саме тому він не має наміру коментувати жодні нюанси розриву — навіть якщо довкола з’являтимуться чутки чи спекуляції довкола його імені. Лише додав, що «час розставить все на свої місця».

Водночас музикант запевнив, що залишився чесним перед собою і продовжує виконувати обов’язки батька для їхніх трьох дітей. Деталі щодо фінансових питань чи внутрішніх домовленостей він також відмовився розкривати відповідно до договору.

Тарас і Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

«Не можу розповідати, на кому лежить матеріальна частина, бо у нас є домовленість і договір. Що і як ми з нею говорили, на якому етапі ми зараз — не буду коментувати. Я дав слово, що б там не відбувалося. Єдине можу сказати — мене совість не мучить стосовно того, як відбулося розлучення й як я продовжую виконувати свої батьківські функції», — наголосив музикант в інтерв’ю Марічці Довбенко.

Та все ж окремо Тополя прокоментував ситуацію в Instagram. За його словами, спільну заяву про розлучення вони планували оприлюднити разом з Оленою, однак цього не сталося. Артист зазначив, що так сталося через блокування його ексдружиною, назвавши її вчинок «несерйозним». Більше подробиць співак не дає.

Тарас Тополя / © скриншот з відео

«Сталося так, що хтось заблокував іншого. У наших планах мала бути спільна публікація. Я не відписувався від неї. Якщо хтось когось блокує, то автоматично видаляється підписка. Вважаю це несерйозним. Стосовно внутрішніх почуттів чи переживань нічого не коментуватиму. Для чого це? Я живу своє життя й у прекрасних стосунках з дітками», — розповів артист.

Зазначимо, Тарас і Олена Тополі були у статусі подружжя від 2013 до 2025 року. За період шлюбу у них народилося троє дітей — два сини й донечка. Про рішення розійтися пара оголосила у соцмережах після низки криз. У заявах обидва наголосили, що не виноситимуть брудної білизни на публіку.

