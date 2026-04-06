Тарас Тополя після розриву 12-річного шлюбу розкрив домовленість з ексдружиною: "Є договір"
Музикант пояснив свою позицію уникати коментарів про розлучення з Оленою.
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який нещодавно висловлювався про причини розлучення з ексдружиною Оленою, розсекретив їхню принципову домовленість.
Як виявилося, після прийняття рішення про розірвання 12-річного шлюбу колишнє подружжя уклало договір, який передбачає повну конфіденційність особистого життя. За словами Тополі, саме тому він не має наміру коментувати жодні нюанси розриву — навіть якщо довкола з’являтимуться чутки чи спекуляції довкола його імені. Лише додав, що «час розставить все на свої місця».
Водночас музикант запевнив, що залишився чесним перед собою і продовжує виконувати обов’язки батька для їхніх трьох дітей. Деталі щодо фінансових питань чи внутрішніх домовленостей він також відмовився розкривати відповідно до договору.
«Не можу розповідати, на кому лежить матеріальна частина, бо у нас є домовленість і договір. Що і як ми з нею говорили, на якому етапі ми зараз — не буду коментувати. Я дав слово, що б там не відбувалося. Єдине можу сказати — мене совість не мучить стосовно того, як відбулося розлучення й як я продовжую виконувати свої батьківські функції», — наголосив музикант в інтерв’ю Марічці Довбенко.
Та все ж окремо Тополя прокоментував ситуацію в Instagram. За його словами, спільну заяву про розлучення вони планували оприлюднити разом з Оленою, однак цього не сталося. Артист зазначив, що так сталося через блокування його ексдружиною, назвавши її вчинок «несерйозним». Більше подробиць співак не дає.
«Сталося так, що хтось заблокував іншого. У наших планах мала бути спільна публікація. Я не відписувався від неї. Якщо хтось когось блокує, то автоматично видаляється підписка. Вважаю це несерйозним. Стосовно внутрішніх почуттів чи переживань нічого не коментуватиму. Для чого це? Я живу своє життя й у прекрасних стосунках з дітками», — розповів артист.
Зазначимо, Тарас і Олена Тополі були у статусі подружжя від 2013 до 2025 року. За період шлюбу у них народилося троє дітей — два сини й донечка. Про рішення розійтися пара оголосила у соцмережах після низки криз. У заявах обидва наголосили, що не виноситимуть брудної білизни на публіку.
