Тарас Тополя після травм на фронті зізнався, за якої умови повернеться на службу

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який під час служби в ЗСУ зазнав травм, поділився подробицями свого стану та подальших планів.

Як відомо, раніше артист говорив, що під час виконання бойових завдань його стали турбувати коліна, плечі та очі. Нині артист нині проходить реабілітацію. Співак розповів, що відновлення після операції на лівому оці відбувається успішно. За його словами, зір майже повністю повернувся, а загальний стан здоров’я помітно покращився.

«Продовжую приймати необхідні препарати — і відчуваю, що стан помітно покращується. Після операції на лівому оці відновлення пройшло добре, зір уже майже повністю відновився. Тому крок за кроком повертаюся до активної роботи. Повернувся до активної творчої діяльності, наразі фінальні приготування до всеукраїнського туру „Вдома“», — розповів артист в інтерв’ю blik.ua.

Говорячи про можливе повернення на фронт, Тарас висловився максимально чітко й безкомпромісно. За його словами, остаточне рішення залежить виключно від наказів командування.

«Питання не в тому, чи готовий я і музиканти гурту. Питання в іншому. Будуть накази і розпорядження від командирів — ми їх виконаємо. Буде наказ — значить, „Антитіла“ завершують ту діяльність, яку ми ведемо зараз, й повертаються робити те, що потрібно нашому безпосередньому командиру. Це навіть не обговорюватиметься», — наголосив зірка.

