ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1453
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу, яка назвала його службу в ЗСУ "фейковою"

Також артист розкрив, куди підуть кошти, яки він збирав "на лікування" нардепки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Тополя і Мар’яна Безугла

Тарас Тополя і Мар’яна Безугла

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що його юрист подав позов проти народної депутатки Мар’яни Безуглої.

В інтерв’ю для Oboz.ua музикант розповів, що вимагає спростування її заяв про те, що він нібито "фейково мобілізувався" і не проходив службу.

"Я ділюся цим уперше — мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації. Безугла буде нести за це відповідальність у суді", — повідомив артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Також він уточнив, що кошти, зібрані під час гучної публічної суперечки з депутаткою, не будуть використані за її пропозицією на "інші потреби". Оскільки Безугла відмовилася від діагностики та лікування, гроші буде спрямовано на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону, де служив Тополя.

Конфлікт між Тарасом Тополею та Мар’яною Безуглою: що відомо

Музикант і військовослужбовець Тарас Тополя та народна депутатка Мар’яна Безугла опинилися у центрі публічного конфлікту після російського ракетного обстрілу Києва 23 червня. Внаслідок атаки було пошкоджене помешкання родини Тополі.

Нардепка прокоментувала цей допис, згадавши його військову службу й назвавши її "фейковою". У відповідь Тополя оголосив збір коштів "на лікування" для Безуглої.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя поділився, за які кошти відновлює зруйновану ракетою квартиру. Співак також розповів, чи допомагає держава коштами.

Дата публікації
Кількість переглядів
1453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie