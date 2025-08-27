Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу, яка назвала його службу в ЗСУ "фейковою"

Тарас Тополя і Мар’яна Безугла

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що його юрист подав позов проти народної депутатки Мар’яни Безуглої.

В інтерв’ю для Oboz.ua музикант розповів, що вимагає спростування її заяв про те, що він нібито "фейково мобілізувався" і не проходив службу.

"Я ділюся цим уперше — мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації. Безугла буде нести за це відповідальність у суді", — повідомив артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Також він уточнив, що кошти, зібрані під час гучної публічної суперечки з депутаткою, не будуть використані за її пропозицією на "інші потреби". Оскільки Безугла відмовилася від діагностики та лікування, гроші буде спрямовано на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону, де служив Тополя.

Конфлікт між Тарасом Тополею та Мар’яною Безуглою: що відомо

Музикант і військовослужбовець Тарас Тополя та народна депутатка Мар’яна Безугла опинилися у центрі публічного конфлікту після російського ракетного обстрілу Києва 23 червня. Внаслідок атаки було пошкоджене помешкання родини Тополі.

Нардепка прокоментувала цей допис, згадавши його військову службу й назвавши її "фейковою". У відповідь Тополя оголосив збір коштів "на лікування" для Безуглої.

