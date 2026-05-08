Тарас Тополя похизувався нафарбованими нігтями та макіяжем від доньки: "По-перше, це красиво"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Лідер гурту «Антитіла», український співак Тарас Тополя похизувався нафарбованими нігтями та макіяжем від доньки.

У своєму Instagram виконавець показав, як весело проводить час із 5-річною Марійкою. Зокрема, тато з донечкою влаштував салон краси. Всі б’юті-процедури Марійка робила на батькові, а той був зовсім не проти, аби дівчинка експериментувала.

Зокрема, донечка нафарбувала Тарасу Тополі нігті. Марійка зробила доволі оригінальний манікюр бірюзовим та рожевим кольорами. Без макіяжу теж не минулось. Донечка нафарбувала татові повіки, а також тримала в руках помаду, аби, вочевидь, додати блиску йому губам.

Реклама

Тарас Тополя з донькою / © instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя підтримав Марійку. Артист зазначив, що це неабияк гарно: «По-перше, це красиво!».

Зазначимо, Тарас Тополя є батьком трьох дітей. Артист виховує синів Романа та Марка і доньку Марію. Дітей виконавцеві народила співачка Олена Тополя, з якою він перебував у шлюбі від 2013 року до 2025-го.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Даніель Салем вперше за тривалий час показав 11-річну донечку-красуню. Атист також привітав її з важливим святом.

Новини партнерів