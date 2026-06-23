Тарас Тополя розкрив, як легендарний артист став для нього "психотерапевтом"

Боно та Тарас Тополя

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Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя зізнався, як спілкування з лідером U2 Боно допомогло йому пройти через емоційно непростий етап після розриву стосунків.

Після розлучення артист переживав важкий внутрішній стан. За його словами, тоді йому було складно впоратися з емоціями самостійно. Неочікувану підтримку музикант отримав від світової рок-легенди. Їхнє знайомство відбулося під час приїзду U2 до Києва. Згодом спілкування переросло у теплі та довірливі розмови.

Тополя розповів, що Боно не просто підтримав його словами, а став людиною, яка допомогла подивитися на ситуацію під іншим кутом.

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«Я сказав, що погано. Кажу, ти дзвониш в такий період, коли мені погано. І він як психотерапевт мені, короче, виступав — так досить жорстко, але дієво», — поділився Тарас Тополя на каналі Марічки Падалко.

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Український музикант зазначив, що не готовий розкривати деталі їхніх особистих бесід, однак називає Боно більше наставником, ніж просто другом. За словами Тополі, особливе значення має те, що ірландський артист щиро цікавиться Україною та підтримує українських виконавців.

«Я думаю, що такі люди приходять у життя не випадково. Він для мене радше наставник. Людина, яка може сказати потрібні речі в потрібний момент», — зазначив артист.

Окрім особистої підтримки, важливу роль для Тополі відіграла й творча взаємодія з музикантами U2. Спільна робота над композицією стала для нього способом переключитися та повернутися до творчого ритму. Артист також додав, що Боно неодноразово цікавився діяльністю «Антитіл» і позитивно відгукувався про їхні виступи.

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Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя заговорила про причини розлучення з Тарасом Тополею і що було не так в шлюбі.

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