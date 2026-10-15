Тарас Тополя розкрив, коли після розлучення з Оленою нарешті став щасливим

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

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Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя розповів про особисте життя після розриву з Оленою Тополею та несподівано зізнався, коли до нього повернулося відчуття щастя.

Артист тривалий час не міг повною мірою насолоджуватися позитивними моментами. Його ставлення до власних емоцій змінилося лише згодом. Тарас замислився над тим, чи має право почуватися добре, коли навколо так багато болю. Ця внутрішня суперечність стала одним із поштовхів до створення його нової пісні «ОК». У композиції музикант порушив тему особистого щастя в непрості часи. Зрештою він дійшов висновку, який допоміг йому інакше поглянути на власні почуття.

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«Можливо, 6 місяців тому завітало нарешті вперше. І я зловив себе на думці, що я просто щасливий і не почуваюся винуватим ні перед ким, що мені добре», — поділився співак в ефірі Radio Promin.

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Тарас Тополя / © скриншот з відео

За словами Тараса Тополі, саме усвідомлення того, що він може бути щасливим без докорів сумління, стало важливим особистим відкриттям. Музикант не приховує, що після завершення шлюбу йому знадобився час, аби знову відчути внутрішню рівновагу. Водночас пережите знайшло відображення у творчості.

Нагадаємо, Тарас Тополя та співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) оголосили про розлучення після багатьох років спільного життя. Колишнє подружжя виховує трьох дітей. Після розриву музикант неодноразово привертав увагу заявами про особисте життя, зокрема розповідав, чи ходить на побачення та як змінюється його життя на новому етапі.

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