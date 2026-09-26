ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя розкрив правду про особисте життя після гучного розлучення: "У мене багаж травм"

Артист чесно зізнався, чи ходить на побачення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лідер українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя розкрив правду про особисте життя після розлучення з дружиною, артистко Оленою Тополею.

Виконавець вже майже рік офіційно холостяк. Звичайно, прихильників цікавлять подробиці його особистого життя після гучного розлучення. Тож, у ефірі "Нашого радіо" у виконавця спробували випитати бодай якісь подробиці. У Тараса Тополі поцікавились, чи ходить він на побачення.

Співак здивував, що такий досвід у нього був неабияк давно. Зараз на побачення Тарас Тополя не ходить. Виконавець ще й жартує, що вже застарий для цього, мовляв, у нього троє дітей і «свій багаж травм».

«Та коли у мене побачення були… Не ходжу на побачення. У мене троє дітей, у мене вже свій багаж травм моїх за ці роки», — чесно відповів артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Зазначимо, Тарас Тополя офіційно розлучився з дружиною Оленою Тополею наприкінці 2025 року. Артисти розірвали шлюб після 12 років подружнього життя. Точну причину колишні закохані не розкрили, але у документах вказано, що у них різні погляди на життя та сім’ю. У експодружжя є троє спільних дітей — сини Роман та Марк і донька Марія.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина мера Києва Віталія Кличка відверто заговорила про спілкування з колишнім після розлучення. Також модель Наталія Єгорова зізналась, чи в стосунках зараз.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie