Тарас Тополя розкрив правду про особисте життя після гучного розлучення: "У мене багаж травм"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

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Лідер українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя розкрив правду про особисте життя після розлучення з дружиною, артистко Оленою Тополею.

Виконавець вже майже рік офіційно холостяк. Звичайно, прихильників цікавлять подробиці його особистого життя після гучного розлучення. Тож, у ефірі "Нашого радіо" у виконавця спробували випитати бодай якісь подробиці. У Тараса Тополі поцікавились, чи ходить він на побачення.

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Співак здивував, що такий досвід у нього був неабияк давно. Зараз на побачення Тарас Тополя не ходить. Виконавець ще й жартує, що вже застарий для цього, мовляв, у нього троє дітей і «свій багаж травм».

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«Та коли у мене побачення були… Не ходжу на побачення. У мене троє дітей, у мене вже свій багаж травм моїх за ці роки», — чесно відповів артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Зазначимо, Тарас Тополя офіційно розлучився з дружиною Оленою Тополею наприкінці 2025 року. Артисти розірвали шлюб після 12 років подружнього життя. Точну причину колишні закохані не розкрили, але у документах вказано, що у них різні погляди на життя та сім’ю. У експодружжя є троє спільних дітей — сини Роман та Марк і донька Марія.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина мера Києва Віталія Кличка відверто заговорила про спілкування з колишнім після розлучення. Також модель Наталія Єгорова зізналась, чи в стосунках зараз.

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