Тарас Тополя розкрив, за які кошти відновлює зруйновану ракетою квартиру і чи допомагає держава
Оселя Тараса Тополі постраждала у ніч проти 23 червня. Ворожа ракета поцілила у сусідній будинок, а квартира артиста зазнала ушкоджень внаслідок вибухової хвилі.
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, яким коштом відновлює зруйновану балістичною ракетою квартиру та чи отримує допомогу від держави.
Оселя артиста зазнала серйозних ушкоджень у ніч проти 23 червня. Ворожа ракета поцілила у сусідній будинок, а квартиру виконавця зачепило вибуховою хвилею. Тарас Тополя в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що подавав документи на відшкодування ремонтних робіт від держави. Однак відновлювати квартиру лідер "Антитіл" почав одразу ж, як спеціальна комісія дозволила це робити. Співак говорить, що покривання витрат від держави – процедура бюрократична й тривала, а в них не було часу очікувати, адже треба повертатися назад туди жити. Тож, родина почала робити ремонт за власний кошт. Щоправда, артист додав, що виплати будуть, але, звичайно, не в повному обсязі.
"Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати не можна було. Після того, як усе оглянули й зафіксували, ми почали ремонт. Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усіх витрат, але сама процедура бюрократична й тривала. А повертатися треба швидко, навчальний рік не чекає, тож відновлюємо житло самотужки", - зазначив співак.
Однак виконавця бентежить те, що сам будинок не ремонтують. За словами Тараса Тополі, далі ставатиме холодно, почнуться дощі, а опісля – сніги. Якщо будинок не ремонтувати, це все може спричини появу плісняви, що є дуже небезпечно.
"Що прикро, то це загальний стан будинку. Майже три місяці після прильоту нічого не відбувалося з відновленням фасаду. Попереду дощі та сніги, і якщо заведеться грибок або пліснява – буде непросто", - додав артист.
Будинок Тараса Тополі постраждав під час обстрілу – що відомо
Квартира Тараса Тополі зазнала руйнувань у ніч проти 23 червня. Окупанти поцілили балістичною ракетою в будинок, який розташований по сусідству з артистом. Вибухова хвиля зачепила оселю виконавця. У квартирі в цей момент перебували дружина співака Олена Тополя разом зі своїм братом. Обраниця музиканта була в шоковому стані, тож її родич допоміг швидко зібратися і покинути дім.