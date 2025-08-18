Тарас Тополя розповів про відновлення зруйнованої ракетою квартири і коли знову там житиме

Тарас та Олена Тополі

Реклама

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про відновлення їхньої з дружиною Оленою Тополею зруйнованої ракетою квартири.

Дім подружжя постраждав від ворожого снаряду в ніч проти 23 червня. Тоді балістична ракета поцілила по будинку, що розташований по сусідству з Тополями. Від потужної вибухової хвилі постраждала оселя подружжя.

Тарас Тополя на проєкті "ЖВЛ представляє" говорить, що відновлення квартири вже майже завершено. Артист переконаний, що до початку навчального року вони повернуться до оселі. Також діти подружжя не змінюватимуть ані школи, ані гуртків.

Реклама

Саме такий вигляд мала квартира Тараса та Олени Тополь

"У нас зараз завершується відновлення квартири. Я думаю, ще декілька тижнів до першого вересня і в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей відправити в ті школи, в які ходили, в ті ж самі гуртки", - говорить артист.

До речі, діти подружжя наразі перебувають в родичів в Америці. Однак після повернення зі Штатів сини артистів вирушають у похід в Карпати, який організовують приятелі сім'ї.

Олена та Тарас Тополі з синами / © instagram.com/tarastopolia

"Ми обрали похід у Карпати. Це наші близькі знайомі. Ми впевнені, що там багато дорослих няньок, які впораються. Наші хлопчики підросли, то настав час і їм спробувати, як це. Нам треба підготуватися до нового навчального року", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно квартира ведучої Катерини Соляр зазнала руйнувань під час обстрілу Києва. Журналістка показувала, який вигляд мала її оселя.