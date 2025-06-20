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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
2 хв

Тарас Тополя розсекретив свої обов'язки у складі війська та як саме допомагає ГУР: "У мене є звання"

Артист чесно зізнався, чи має план прийти до політики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше заговорив про кризи в шлюбі, розповів деталі своєї роботи під час війни та висловився про політичні амбіції.

Виконавець в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко запевнив, що продовжує активно працювати задля перемоги України, хоча вже не перебуває на передовій. Артист, який разом із колегами пройшов бойовий досвід у складі батальйону на Харківщині, нині задіяний в інформаційній та культурній дипломатії. Тарас додав, що координує його роботу Головне управління розвідки.

"Звикли до хейту. У мене є звання старшого солдата. Так само Сергій Вусик і Дмитро Жолудь (учасники "Антитіл" – прим. ред.). В рамках виконання бойових завдань нашого батальйону на Харківщині та в Києві по бойовим розпорядженням у нас є учасники бойових дій. Наразі виведені в розпорядження й нам задачі ставить ГУР. Це заходи, спрямовані на контрпропаганду російську, тобто інформаційна робота. Це зустрічі з сенаторами, походи по кабінетам тих, хто приймає закони в США. Це і події в рамках проєкту "Культура проти війни", і концерти. І, звісно ж, задача – просувати певні меседжі. Один меседж завжди незмінний – це військовополонені", — розповів музикант.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

За словами Тополі, гурт не лише доносить правду про війну світові, а й бере активну участь у матеріальній підтримці. Так, співак стверджує, що ГУР отримало від них допомоги на понад 30 мільйонів гривень, а загальна сума, зібрана фондом гурту та партнерами, — до 80 мільйонів. Тож на хейт артист не зважає.

"Тільки за останні два роки на ГУР ми передали, зібрали, закупили різних речей на понад 30 мільйонів гривень. Загалом наш фонд спільно з американськими фондами, United Club Ukraine, Irvai Soldiers і з тими людьми, які приходять на концерти за кордоном, робимо донати. Це вже десь 70, може 80 мільйонів гривень за період, як ми були виведені з фронту, зібрано і передано на потреби. Я не схильний до того, щоб постійно розповідати про те, що ми зробили, але і потрібно це робити для того, щоб, можливо, якось поставити на місце тих, хто хоче применшити вклад інших людей в майбутню перемогу", — пояснив Тарас Тополя.

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів про проблеми зі здоров'ям. Артист зізнався, які травми дістав під час служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
382
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