Тарас Тополя відповів Мар'яні Безуглій, яка назвала знищення його квартири ракетою "кармою"

Мар'яна Безугла та Тарас Тополя

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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відповів народній депутатці Мар'яні Безуглій, яка назвала знищення його квартири ракетою "кармою".

У ніч проти 23 червня, коли Росія масовано обстріляла Україну, оселя родини виконавця зазнала руйнувань. Балістична ракета влучила в будинок по сусідству з артистом. Вибухова хвиля була настільки потужною, що й від квартири Тараса Тополі не залишилося й живого місця. Поки родині співака співчувають, Мар'яна Безугла влаштувала скандал. Вона заявила, що це все, мовляв, "карма".

"Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардепка у своєму Telegram.

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Допис Мар'яни Безуглої

Тарас Тополя у своєму Facebook відреагував на скандальні висловлювання Безуглої. Він оголосив збір на її лікування у розмірі одного мільйона гривень. Виконавець додав, якщо Безугла не прийме допомогу, то кошти підуть на підтримку сім'ям загиблих захисників, які служили разом із гуртом "Антитіла" в 130-му батальйоні ТрО.

"От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Мар'яні", - написав Тополя.

Допис Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

До речі, нещодавно Тарас Тополя давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його повністю можна подивитися за посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російська балістична ракета знищено будинок родини Тараса Тополі. Сталося це внаслідок вибухової хвилі. Нещодавно дружина співака Олена Тополя вийшла на зв'язок та зробила заяву.

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