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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Тарас Тополя відповів Мар'яні Безуглій, яка назвала знищення його квартири ракетою "кармою"

У ніч проти 23 червня вибухова хвиля розтрощила будинок Тараса Тополі, а Мар'яна Безугла влаштувала з цього скандал та почала звинувачувати співака.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мар'яна Безугла та Тарас Тополя

Мар'яна Безугла та Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відповів народній депутатці Мар'яні Безуглій, яка назвала знищення його квартири ракетою "кармою".

У ніч проти 23 червня, коли Росія масовано обстріляла Україну, оселя родини виконавця зазнала руйнувань. Балістична ракета влучила в будинок по сусідству з артистом. Вибухова хвиля була настільки потужною, що й від квартири Тараса Тополі не залишилося й живого місця. Поки родині співака співчувають, Мар'яна Безугла влаштувала скандал. Вона заявила, що це все, мовляв, "карма".

"Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардепка у своєму Telegram.

Допис Мар'яни Безуглої

Допис Мар'яни Безуглої

Тарас Тополя у своєму Facebook відреагував на скандальні висловлювання Безуглої. Він оголосив збір на її лікування у розмірі одного мільйона гривень. Виконавець додав, якщо Безугла не прийме допомогу, то кошти підуть на підтримку сім'ям загиблих захисників, які служили разом із гуртом "Антитіла" в 130-му батальйоні ТрО.

"От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Мар'яні", - написав Тополя.

Допис Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Допис Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

До речі, нещодавно Тарас Тополя давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його повністю можна подивитися за посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російська балістична ракета знищено будинок родини Тараса Тополі. Сталося це внаслідок вибухової хвилі. Нещодавно дружина співака Олена Тополя вийшла на зв'язок та зробила заяву.

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