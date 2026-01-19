Тарас Тополя відреагував на "злив" інтимних відео ексдружини Олени: "Маю припущення, кому це потрібно"

Тарас та Олена Тополі

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на "злив" інтимних відео його колишньої дружини, співачки Олени Тополі.

Артист у своєму Facebook поділився, що у ніч проти 19 січня отримав ролики інтимного характеру за участі його ексобраниці. Виконавець наголосив, що від 14 січня вони офіційно розлучені, тож, за його словами, Олена мала повне право на особисте життя. Що стосується відео, то Тарас Тополя обурений діями зловмисника. Виконавець говорить, що проти його колишньої дружини був скоєний злочин, оскільки шантаж, знімання без згоди, а також поширення матеріалів подібного характеру – кримінальний злочин.

"Вночі я отримав лист на пошту з інтимними відео Олени та іншого чоловіка. Хочу критично акцентувати всім, що торік ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тож Олена мала повне право на власне особисте життя! Так як бажала і з тим, з ким бажала! І ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя наших дітей", - висловився артист.

Допис Тараса Тополі / © facebook.com/taras.topolya

Тарас Тополя зазначив, що вже подав заяву до поліції, де повідомив про факт розповсюдження матеріалів порнографічного характеру. Наразі показанні артиста долучили до справи.

Окрім того, артист зазначив, що припускає, чиїх це рук справа. Співак вважає, що таким чином йому та його колишній дружині мстять. Мовляв, це робить той, хто роками стежив за їхньою родиною і пакостив і йому, і Олені. Проте Тарас Тополя наголосив, що це лиш його припущення, а слідство з'ясує всі деталі та покарає винних.

Тарас Тополя подав заяву до поліції / © facebook.com/taras.topolya

"Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходим нелегкий, вразливий період. Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить", - підсумував співак.

"Злив" інтимних відео Олени Тополі – що відомо

У ніч проти 19 січня медійникам та блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участі Олени Тополі. На ранок виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували та вимагали кошти. Також співачка наголосила, що вже подала заяву до поліції, аби правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного – 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.