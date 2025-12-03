Тарас Тополя вперше після розлучення вийшов на зв’язок і відповів на чутки про "хайп" на цій темі

Тарас і Олена Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше після гучної новини про розлучення прокоментував ситуацію та реакцію суспільства. Артист відповів на чутки про «піар на розриві» та пояснив, що відбувається насправді.

Так, Тарас і його дружина, співачка Олена Тополя, офіційно підтвердили, що після 12 років шлюбу подають на розлучення. У спільній заяві вони наголосили, що жодних додаткових коментарів про особисте не буде. Та попри це в Мережі почали ширитися припущення, що пара нібито «хайпує» на темі розриву заради власних проєктів.

Тарас уперше вирішив прокоментувати ці здогадки довкола й розставив крапки над «і». Він пояснив, що таким є наслідок його з Оленою публічності. Після цього музикант одразу перемкнув увагу на творчість і дав зрозуміти, що його життя та робота тривають попри особисті зміни. Він також згадав про Олену — коротко, але з повагою, підкресливши, що бажає їй успіхів.

Реклама

Тарас і Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

«Так, ми розлучаємося. Я вже давно звик до публічності і вона має позитивні та негативні сторони. Ставлюся по-філософськи. „Антитіла“ роблять своє. Олені так само бажаю успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатися неможливо», — зазначив артист у коментарі «Наше радіо».

Зазначимо, раніше колишнє подружжя запевнило, що продовжить виховувати трьох дітей разом і вже мирно дійшло згоди щодо розподілу майна.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Ігор Кондратюк розповів про 30-річний шлюб з дружиною та їхню сварку у день річниці.