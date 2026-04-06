Гламур
6661
1 хв

Тарас Тополя вперше розкрив правду про розлучення та розповів, чи шкодує про цей крок

Музикант розкрив причини та емоції після завершення шлюбу.

Анастасія Гребешко
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше після розлучення відкрито розповів про причини завершення стосунків з Оленою та поділився, чи залишилися почуття.

Музикант згадав про спільну пісню з Оленою, яку пара записала на початку широкомасштабного вторгнення, але її випуск наразі малоймовірний. Тополя зазначив, що цей матеріал залишився як спогад про часи, коли вони намагалися тримати творчі плани разом.

«Ця пісня була записана ще в перший рік війни, але вже очевидно, що навряд чи вона побачить світ», — розповів музикант у інтерв’ю Марічці Довбенко.

Розлучення стало несподіванкою навіть для близьких, адже пара залишалася у контакті до останнього. Тополя додав, що війна сильно вплинула на їхні стосунки, як і на життя мільйонів українських сімей.

«Війна змінила життя моє, й Олени та багатьох українців. Ми ж не в вакуумі живемо», — пояснив лідер «Антитіл».

Коли журналістка поцікавилася, чи залишилися у нього почуття до колишньої дружини, Тарас трохи замислився. Він відповів у філософському тоні, намагаючись пояснити складність своїх емоцій і сенс того, що відбулося.

«Все, що бачиш навколо, зроблено з любові. Це єдина істина, все інше — ілюзія. Любов залишилася, але ми рухаємося далі», — заявив артист.

