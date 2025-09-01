Тарас Тополя вперше за тривалий час показався одразу з трьома дітьми від ексAlyosha

Тарас та Олена Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше за тривалий час показався одразу з трьома дітьми від дружини, співачки Олени Тополі, в якої раніше був псевдонім Alyosha.

Подружжя взагалі не з тих, хто часто ділиться фото з дітьми. Однак наразі в школах зустрічають свято 1 вересня – День знань. Батьки ведуть дітлахів до школи після тривалих літніх канікул, де в них урочиста лінійка. Тож, Тарас та Олена Тополі теж долучилися до цього дійства.

Артисти відвели дітей до школи. Щоправда, туди поки що ходять лише сини подружжя – 12-річний Роман та 9-річний Марк. Донечці виконавців – Марійці – лише п'ять рочків, тож вона поки що у садочку.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

Все сімейство одягнуло святкове вбрання – білий вишитий верх, чорний низ. У синів подружжя були особливі букети – синьо-жовті хризантеми, що нагадували прапор.

"Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти", - підписав кадри із дітьми виконавець.

Нагадаємо, у червні квартира Тараса та Олени Тополь постраждала від ворожого "прильоту". Подружжя намагалося якомога швидко відновити домівку, адже 1 вересня дітям треба до школи, а вони не хотіли змінювати місце проживання. Нещодавно артист розкрив, за які кошти робив ремонт та чи допомагала держава.