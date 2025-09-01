ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
642
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя вперше за тривалий час показався одразу з трьома дітьми від ексAlyosha

Музикант показав, як відвів синів до школи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас та Олена Тополі

Тарас та Олена Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше за тривалий час показався одразу з трьома дітьми від дружини, співачки Олени Тополі, в якої раніше був псевдонім Alyosha.

Подружжя взагалі не з тих, хто часто ділиться фото з дітьми. Однак наразі в школах зустрічають свято 1 вересня – День знань. Батьки ведуть дітлахів до школи після тривалих літніх канікул, де в них урочиста лінійка. Тож, Тарас та Олена Тополі теж долучилися до цього дійства.

Артисти відвели дітей до школи. Щоправда, туди поки що ходять лише сини подружжя – 12-річний Роман та 9-річний Марк. Донечці виконавців – Марійці – лише п'ять рочків, тож вона поки що у садочку.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

Все сімейство одягнуло святкове вбрання – білий вишитий верх, чорний низ. У синів подружжя були особливі букети – синьо-жовті хризантеми, що нагадували прапор.

"Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти", - підписав кадри із дітьми виконавець.

Нагадаємо, у червні квартира Тараса та Олени Тополь постраждала від ворожого "прильоту". Подружжя намагалося якомога швидко відновити домівку, адже 1 вересня дітям треба до школи, а вони не хотіли змінювати місце проживання. Нещодавно артист розкрив, за які кошти робив ремонт та чи допомагала держава.

Дата публікації
Кількість переглядів
642
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie