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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
2 хв

Тарас Тополя висловився про напівоголені фото дружини та як реагує на них: "Можу бути не згодний"

Музикант зізнався, що інколи втручається у  контент Олени Тополі, яким вона ділиться у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Тополя з дружиною Оленою

Тарас Тополя з дружиною Оленою / © instagram.com/alyoshasinger

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше ділився деталями свого першого сексу, відверто розповів про свою дружину — співачку Олену Тополю, відому в минулому як Alyosha.

Так, зараз артистка повернулася до активної творчості. Вона випускає нові пісні, адаптує свій російськомовний репертуар українською та регулярно ділиться емоційними й естетичними фото й відео. Тополя в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко наголосив, що цінує зусилля Олени в роботі й зовнішньому вигляді, адже вона не лише багатодітна мама, а й артистка, яка прагне надихати аудиторію.

"Я дуже радий, що в неї вдається, що вона повернулася, що в неї є активність в кліпах, піснях. Вона перекладає старі пісні українською мовою, які були написані російською. Вона створює нові пісні, знімає відеокліпи. Вона має прекрасний вигляд", — прокоментував успіхи дружини Тополя.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

За словами Тараса, він підтримує відверті напівоголені фото дружини, якими вона ділилася нещодавно. Для нього важливо зберігати пам’ять не лише про творчість чи дітей, а й про зовнішню красу. Але все ж інколи він може скорегувати контент, яким ділиться кохана, а вона, своєю чергою,  дослухається до нього. Тополя також додав, що загалом не вважає себе ревнивим, на відміну від Олени, яка, за його словами, "досить ревнива".

"Так, я підтримую. Я хочу, щоб ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі. Не лише в пісенній красі, як ми проявилися в цьому світі, не лише в наших дітях, а й в тій красі тіла, яку нам дав Бог, яку ми бережемо. Вона як мама трьох дітей має чудовий вигляд. Вона докладає багато зусиль, я це ціную. І вона розумничка. Фотосесії я бачу, але що саме виставляти, ні. Є якісь речі, з якими я можу бути не згодний. Це деякі відео в TikTok були. От я її зауважив на це й вона їх прибрала. Я це ціную. Я сказав, що це трошки за межею", — зізнався артист.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя публічно перепросив у дружини та розповів про їхні кризи.

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