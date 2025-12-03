ТСН у соціальних мережах

Тарас Тополя з оголеним торсом заспівав про почуття в емоційному кліпі гурту "АНТИТІЛА"

Колектив презентує пристрасний кліп на нову пісню «Відколи».

Гурт "Антитіла"

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Український гурт «АНТИТІЛА» презентував нову пісню «Відколи» та чуттєву відеороботу, створену на основі уповільнених метафоричних сцен.

Композиція занурює у стан тиші, болю та пам’яті — у моменти, коли любов уже не звучить словами, але продовжує жити у поглядах та дотиках. У кліпі образи побудовані навколо поцілунків — юних і дорослих, ніжних і пронизаних війною. А сам соліст Тарас Тополя постає з оголеним торсом.

Візуальний ряд знімали на чорному тлі серед білих еустом — символу чистих почуттів та вірності. Деякі сцени відбуваються на тлі сакури, яка уособлює швидкоплинність життя і крихкість прощання. Символи зливаються у філософську історію про почуття, що здатні пережити час.

До речі, це одна з перших українських відеоробіт, знятих на камеру Alexa 35 Xtreme, що дозволило передати гіпнотичну пластику кожної емоції та максимальну кінематографічність кадрів.

«„Відколи“ — про стан, знайомий на жаль багатьом в Україні в цей непростий час. Коли вже немає емоцій, аргументів, з’ясувань і висновків. А є мовчазна тиша, що гримить гучніше за будь-які слова. Кліп не розповідає лінійну історію — він існує як стан, як серія емоційних спалахів, що складаються в одну спільну пам’ять про любов, яка не зникає без сліду»», — прокоментував фронтмен Тарас Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Колишнє подружжя зробило приголомшливу заяву.

