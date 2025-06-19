Тарас Тополя заговорив про кризи у шлюбі та публічно перепросив у дружини: "Завдав багато болю"

Тарас Тополя з дружиною Оленою / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно розповів про труднощі у шлюбі з Оленою, яка у минулому мала псевдонім Alyosha.

За словами Тараса, Олена для нього — найкраща жінка у світі, з якою вони пройшли багато всього. Артист в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко чесно визнав, що інколи його стосунки досягають точки кипіння. Водночас Тарас заговорив про природну для людей полігамність. Але одразу пояснив, що мав симпатії, але не зраджував, бо назавжди поставив цілісність родини пріоритет.

"Вважаю, що я обрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама й найкрасивіша дружина. При цьому всьому треба розуміти, що в стосунках є купу підйомів і різних буревіїв — чого тільки не бувало. Ми, як італійська родина — емоційні творчі люди. Але що б там не було, і чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ми полігамні істоти, ми не моногамні. Звісно, є якісь симпатії, вони виникають і це якась хімія, якийсь процес. І я це Олені багато разів розповідав, і вона давно вже це прийняла. Але тут питання в тому, а що цінніше – родина ж вище і цінніше", — наголосив Тополя.

Реклама

Тарас Тополя з дружиною Оленою й синами / © instagram.com/tarastopolia

Ба більше, за свої помилки в минулому виконавець публічно перепросив. Але разом з тим визнав, що з цим прийшла і мудрість: "На жаль, я завдав багато болю Олені так чи інакше, якимись своїми словами, вчинками як жива людина. І вибач, кохана. Можу сказати, що, можливо, і вона. Але ми живі люди неідеальні зі своїми тарганами. Але є спільне й певна якась життєва мудрість, яка набувається з роками, коли проходиш певні періоди".

Крім того, артист зізнався, що творчої конкуренції між ними немає, хоч працювати разом інколи непросто: "Ну, в побуті це (спільна творча справа – прим. ред.) важко, але у нас немає жодної конкуренції в творчості. Якщо треба десь заглибитися – допомагаємо".

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, нещолавно Тарас Тополя ділився своїми архівними фото. Артист просто приголомшив, як за 14 років змінився.

Реклама