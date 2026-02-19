Тарас Тополя заспівав зі світовими легендами на підтримку України й довів до мурах

Тарас Тополя і U2 / © instagram.com/antytila_official

Світові рок-легенди U2 разом з солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею презентували спільну композицію «Yours Eternally».

Пісня увійшла до нового EP ірландців «Days Of Ash», у якому кожен трек присвячений конкретній людині та має глибоке особисте послання. Композиція з’явилася після зустрічей музикантів у Києві та Лондоні. Фронтмен U2 Bono згадав перше знайомство з українськими колегами та підкреслив їхню внутрішню силу.

«Коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі — така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally» — сказав ірландський рок-музикант.

Гітарист гурту The Edge наголосив на важливості свободи та гідності як спільних цінностей: «Ми віримо у світ, де кордони не стираються силою… І ми стоїмо на ньому разом».

Своєю чергою фронтмен «Антитіл» Тарас Тополя розповів про символічне значення слова «воля», яке стало ключовим у композиції. Він пояснив, що для нього це не просто термін, а глибокий сенс, закладений в історії та сучасності України. Саме це слово згодом стало емоційним центром композиції, до запису якої він долучився без вагань.

«Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись — воля. Минув певний час, і він прислав мені демо „Yours Eternally“ зі словами — я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні. Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова „воля“, і був заспіваний Bono, The Edge та Ed Sheeran, у мене побігли мурахи тілом. А коли Bono сказав, що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня», — розповів фронтмен «Антитіл».

Тарас Тополя, Ед Ширан і U2

Лірик-відео стало логічним і емоційним продовженням історії треку. У відеоряді з’явилися музиканти «Антитіл», їхні військові побратими та цивільні українці. Таким чином автори підкреслили, що пісня народжена з реальних переживань і присвячена реальним людям.

Композицію свідомо створювали у світлому, мажорному звучанні, попри драматичний контекст її появи. Лірика подана у формі листа з передової — це звернення до друзів із закликом зберігати віру, не втрачати надії та впевнено рухатися вперед разом.