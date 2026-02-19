ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
2 хв

Тарас Тополя заспівав зі світовими легендами на підтримку України й довів до мурах

Артист використав особливе слово, яке вважає символом України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тарас Тополя і U2

Тарас Тополя і U2 / © instagram.com/antytila_official

Світові рок-легенди U2 разом з солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею презентували спільну композицію «Yours Eternally».

Пісня увійшла до нового EP ірландців «Days Of Ash», у якому кожен трек присвячений конкретній людині та має глибоке особисте послання. Композиція з’явилася після зустрічей музикантів у Києві та Лондоні. Фронтмен U2 Bono згадав перше знайомство з українськими колегами та підкреслив їхню внутрішню силу.

«Коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі — така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally» — сказав ірландський рок-музикант.

Гітарист гурту The Edge наголосив на важливості свободи та гідності як спільних цінностей: «Ми віримо у світ, де кордони не стираються силою… І ми стоїмо на ньому разом».

Своєю чергою фронтмен «Антитіл» Тарас Тополя розповів про символічне значення слова «воля», яке стало ключовим у композиції. Він пояснив, що для нього це не просто термін, а глибокий сенс, закладений в історії та сучасності України. Саме це слово згодом стало емоційним центром композиції, до запису якої він долучився без вагань.

«Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись — воля. Минув певний час, і він прислав мені демо „Yours Eternally“ зі словами — я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні. Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова „воля“, і був заспіваний Bono, The Edge та Ed Sheeran, у мене побігли мурахи тілом. А коли Bono сказав, що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня», — розповів фронтмен «Антитіл».

Тарас Тополя, Ед Ширан і U2

Тарас Тополя, Ед Ширан і U2

Лірик-відео стало логічним і емоційним продовженням історії треку. У відеоряді з’явилися музиканти «Антитіл», їхні військові побратими та цивільні українці. Таким чином автори підкреслили, що пісня народжена з реальних переживань і присвячена реальним людям.

Композицію свідомо створювали у світлому, мажорному звучанні, попри драматичний контекст її появи. Лірика подана у формі листа з передової — це звернення до друзів із закликом зберігати віру, не втрачати надії та впевнено рухатися вперед разом.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie