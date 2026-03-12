ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя здійснив мрію юного прихильника просто під час концерту гурту "Антитіла"

Мрія маленького гітариста стала реальністю просто під час концерту — хлопець розділив сцену з кумирами.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Гурт "Антитіла"

Гурт «Антитіла» / © instagram.com/antytila_official

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя поділився емоційним моментом з концерту у Львові. Відео швидко розлетілося соцмережами та зворушило користувачів.

Під час виступу в межах всеукраїнського туру «Вдома» один із юних глядачів звернувся до музикантів із проханням дозволити йому зіграти разом із ними однойменну пісню на гітарі. Коли ж хлопчик отримав слово, емоції взяли гору — він настільки розхвилювався, що розплакався просто в залі.

«"Мрію зіграти з вами "Вдома" на гітарі, дуже дуже…", —сказав і розплакався…»

Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав рок просто зі сцени і епічно завершив концерт.

«Мрієш? Дій! Так працює. Львів, дякуємо!» — написав Тополя, опублікувавши відео.

Втім історія отримала несподіване продовження. Наприкінці концерту музиканти запросили хлопця на сцену.

Юний гітарист вийшов із інструментом і впевнено зіграв разом із гуртом, чим викликав бурхливі оплески залу.

Згодом стало відомо, що хлопця звати Влад. Він живе у Львові й переважно навчається гри на гітарі самостійно, лише інколи бере уроки у викладача. Пісню «Вдома» хлопець вивчив спеціально — хотів підтримати своїх нових друзів, дітей-переселенців з Херсона та Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій виконала пісню «Хто, як не ти?» разом зі своїм прихильником. Артистка здійснила мрію військового, який пережив полон.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
