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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
2 хв

Тарас Тополя здивував, якими були його стосунки перед шлюбом: "Перший секс був з двома дівчатами"

Співак зізнався, як вступав у стосунки з майбутньою дружиною Оленою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше розсекретив свої обов'язки у складі війська, поділився відвертими подробицями особистого життя.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист згадав, яким був його перший сексуальний досвід та його стосунки до знайомства з дружиною — співачкою Оленою Тополею. Так, музикант не приховує, що до знайомства з Оленою він не мав тривалих стосунків, але багато експериментував у сексі. Після такого досвіду, за словами Тополі, він став готовий до подальших серйозних стосунків з майбутньою дружиною.

"У мене не було стосунків більше, ніж три місяці, до Олени. У мене було багато різних стосунків. Мій перший секс був у 14 років з двома дівчатами. Це був дуже цікавий досвід. Як таких серйозних стосунків у мене не було до Олени, але було багато сексу різного – карколомного, стрьомного, якого хочеш… І я наситився. І коли я прийшов до стосунків з Оленою, а у нас вони починалися з дружби, то мені було досить просто в це зайти, навіть з точки зору "а ну, чи зможу я?". Це прорахована історія в тому, що якщо я вже вирішив, то я собі уявив, що це все вже назавжди. І так, я дав слово, і його тримаю", — поділився артист.

Тарас і Олена Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Тарас і Олена Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Артист також із повагою згадав про свою маму Лесю, яка дала йому чіткі ціннісні орієнтири — бути чесним у стосунках і не соромитися говорити про власні бажання, зокрема й у сексуальному житті. За словами Тополі, саме ці установки стали важливою основою гармонії в його подружньому житті.

"Мама Леся мене виховала в певних морально-етичних рамках. Це перша річ, яку вона мені дала – будь чесним у стосунках, кажи, як є. Другу річ, яку вона мені дала – проявляй свої бажання. Зокрема, бажання не лише щодо стосунків, як до тебе ставитись, а бажання в ліжку, фантазії. Вона мені це буквально казала: "Коли ти знайдеш дружину, то це дуже важлива частина сімейного життя", — додав співак.

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відверто розповів про отримані під час служби на фронті травми. Це й досі негативно впливає на стан здоров'я музиканта.

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