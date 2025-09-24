Тарас Тополя здивував світлиною 17-річної давнини: який вигляд мав співак тоді

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя продемонстрував старе фото в соцмережах.

В Instagram гурту опублікували світлину, на якій юний Тарас Тополя позує для фотосету на білому тлі. 21-річний співак мав темне волосся й іншу зачіску, зовсім не схожу на ту, яка в нього зараз. Тополя одягнений у стильний для 2008 року одяг — червона футболка, білий джинсовий жакет й темно-сині смугасті штани. Проте зірку досить легко впізнати — ті самі посмішка й блиск в очах. У дописі гурту зазначили, що це був перший фотосет "Антитіл".

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Архівне фото викликало емоційну реакцію фанів у коментарях. Багато прихильників заявили, що почали слухати їхні пісні ще з перших кроків гурту на творчому шляху. Деякі поціновувачи зазначили, що спочатку подумали, що світлини — це штучний інтелект.

Реклама

Відтоді й слухаю вас!

Вибачте, думала спочатку, що це ШІ фото зробив…

Дуже подобаються ці фото! Які чудові спогади з минулого

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя зізналася, як підтримує романтику у шлюбі попри насичений графік і виховання дітей. Співачка поділилася секретами, як їм з чоловіком вдається знаходити час одне для одного.