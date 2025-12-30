ТСН у соціальних мережах

Тарас Тополя здивував своєю реакцією на запитання про розлучення: "Вчіть юриспруденцію"

Лідер гурт “Антитіла” разом з колективом презентував на “Музичній платформі” нову пісню “Відколи”.

Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя після розлучення з дружиною, співачкою Оленою Тополею, вперше взяв участь у великому збірному концерті, де виступили десятки артистів. 

Це сталося під час запису концерту “Музична платформа України”, який покажуть по ТБ у новорічні свята. Одразу після виступу Тарас Тополя з’явився на "червоному хіднику" разом з колегами-музикантами зі свого колективу. Це була перша поява у публічному просторі Тополі після новин про його розставання з дружиною. Тож, ведуча проєкту "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова намагалася дізнатися з перших вуст про хід справи щодо розлучення. Та реакція артиста була трохи неочікуваною. Ба більше, він почав втікати від журналістки і поспіхом залишив “червоний хідник”, хоча до цього активно позував фотографам. 

“У мене немає часу. Перепрошую. Ви мене про розлучення будете питати? Тоді ніякий коментар я вам не дам. Всі коментарі стосовно нашого розлучення - у нашій публікації. Вона виключна і я нічого більше коментувати не буду”, - відрізав співак.

Допис Тараса Тополі

Допис Тараса Тополі

На уточнююче прохання ведучої прокоментувати хвилю чуток, а саме, чи правда, що саме Тарас Тополя подав до суду, він гостро відповів: “Вчіть юриспруденцію. Для того, щоб розлучитися, треба подати до суду. Це стандартна процедура”. 

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: ТОПОЛЯ вперше коментує хід розлучення, ПОЛЯКОВА погрожує ЄФРОСИНІНІЙ, а ВОЛКАНОВ лишився роботи

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя розкрила, як повідомила дітям про розлучення та як з ексчоловіком поділила опіку.

