Гламур
103
Тарас Тополя зізнався, скільки витратив на відбудову зруйнованої ракетою квартири і хто йому допоміг

Артист поділився, де брав кошти.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкрив суму, яку вони з колишньою дружиною Оленою витратили на відновлення пошкодженої ракетою квартини.

Пів року тому будинок, в якому з родиною жив музикант, постраждав внаслідок обстрілу. Ворожа ракета поцілила по багатоповерхівці, що розташована по сусідству з артистом. Тим часом вибухова хвиля пошкодила квартиру Тополь. Лідер "Антитіл" на проєкті "33 запитання" зізнається, що вони з ексдружиною Оленою витратили близько двох мільйонів на відновлення. У колишнього подружжя були власні заощадження, також їм допомагали батьки й друзі.

"Орієнтовно, десь 2 мільйони гривень. Збирати кошти відносно того горя, яке в людей, я не зміг і в принципі ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої якісь заощадження, батьки і спільно відновили", - поділився артист.

Квартира Тараса та Олени Тополь постраждала внаслідок обстрілу ще влітку

Тарас Тополя зізнається, що його родині ще й відносно пощастило, якщо це можна так назвати. Зокрема, ніхто з Тополь не постраждав, а в квартирі в момент обстрілу не було дітей.

"Нам пощастило. Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент, так склались обставини. Навпроти нашого дому – "хрущівка", куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. У нас квартира на 5-му поверсі, і просто навпроти нашого поверху дах цієї хрущівки. І навпроти наших вікон знесло весь під'їзд. Там загинули люди, постраждало багато людей, інші залишилися взагалі без домівки...", - зізнався артист.

Нагадаємо, на початку грудня Тарас та Олена Тополі приголомшили новиною, що розлучаються. Артисти вже подали заяву до суду, з якої стало відомо, хто ініціатор.

