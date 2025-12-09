- Дата публікації
-
Тарас Тополя зізнався, скільки витратив на відбудову зруйнованої ракетою квартири і хто йому допоміг
Артист поділився, де брав кошти.
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкрив суму, яку вони з колишньою дружиною Оленою витратили на відновлення пошкодженої ракетою квартини.
Пів року тому будинок, в якому з родиною жив музикант, постраждав внаслідок обстрілу. Ворожа ракета поцілила по багатоповерхівці, що розташована по сусідству з артистом. Тим часом вибухова хвиля пошкодила квартиру Тополь. Лідер "Антитіл" на проєкті "33 запитання" зізнається, що вони з ексдружиною Оленою витратили близько двох мільйонів на відновлення. У колишнього подружжя були власні заощадження, також їм допомагали батьки й друзі.
"Орієнтовно, десь 2 мільйони гривень. Збирати кошти відносно того горя, яке в людей, я не зміг і в принципі ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої якісь заощадження, батьки і спільно відновили", - поділився артист.
Тарас Тополя зізнається, що його родині ще й відносно пощастило, якщо це можна так назвати. Зокрема, ніхто з Тополь не постраждав, а в квартирі в момент обстрілу не було дітей.
"Нам пощастило. Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент, так склались обставини. Навпроти нашого дому – "хрущівка", куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. У нас квартира на 5-му поверсі, і просто навпроти нашого поверху дах цієї хрущівки. І навпроти наших вікон знесло весь під'їзд. Там загинули люди, постраждало багато людей, інші залишилися взагалі без домівки...", - зізнався артист.
Нагадаємо, на початку грудня Тарас та Олена Тополі приголомшили новиною, що розлучаються. Артисти вже подали заяву до суду, з якої стало відомо, хто ініціатор.