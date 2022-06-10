Тарас Тополя емоційно прокоментував вступ зірок до ТрО: "Люди думають, що це якесь шо попало"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служить в ТрО, прокоментував ставлення людей до вступу зірок до лав тероборони.

У інтерв'ю програмі ЖВЛ Тарас Тополя розповів, що люди ставляться до цього легковажно, мовляв, вступили, вийшли. Але, каже Тарас, все насправді доволі серйозно:

"Після початку війни, коли був оцей парад зірок вступу до ТрО, всі чомусь думають, що вступ зірки до ТрО це якась така окрема історія, така показуха, вступив, зробив пару селфі, а далі в тебе спецзавдання якесь, ти десь там чілиш в Європі, їздиш з якимись благодійними концертами. Люди це сприймають: вступив до ТрО, вийшов з ТрО, туди-сюди. Якесь шо попало. Я хочу акцентувати на тому, що коли людина прийняла рішення вступити до лав ТрО, сили територіальної оборони це є сухопутні війська, це збройні сили. Це люди, які приймають присягу і беруть на себе певні функції", - наголосив Тополя.

Тарас Тополя про службу на передовій, "піар на війні" та розлуку з родиною

Також він відповів, чи не думав про те, щоб поїхати до своєї родини – дружини Alyosha та їхніх трьох малолітніх дітей - 9-річного Романа, 6-річного Марка та доньку Марію, якій у серпні виповниться два роки, до Америки. Як відомо, багатодітні чоловіки мають право виїхати за кордон.

"На гурті "Антитіла", а тут ми не гурт "Антитіла", ми просто такі самі солдати, як і інша нна кількість людей. І от коли ти вищезгадану функцію береш на себе, якщо ти скажеш: "Чуваки, я полечу до Америки. Мені треба". А в мене запитають: "А мені, що не треба? А мені в Жашків не треба? Чи в Стрий? Чи в Славське? Чи в Житомир?". А хто буде робити роботу замість Тополі? Тому всі ці історії, щоб побачитись з родиною - це все дуже не просто", - пояснив співак.

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