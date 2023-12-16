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Тарас Тополя емоційно відповів українцям, які зневірилися під час війни

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Тарас Тополя емоційно відповів українцям, які зневірилися під час війни

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Артист вважає, що наразі цивільне населення не має права опускати руки.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, як реагує на те, що деякі українці почали впадати в депресію.

Так, знаменитість розкритикував всіх, хто впадає у відчай і займається бездіяльністю під час війни. Зокрема, він розповів, як швидко подолати депресивний стан. За його словами, найкраще з цим впорається уява. Тарас вважає, що в такі моменти важливо пам'ятати, що якщо ми втратимо бойовий дух, то російська влада зі своєю цинічною політикою швидко "виправить" цю ситуацію.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Якщо опускаються руки, відчувається зневіра, і криє депресняк – це я зараз говорю про цивільних людей, які тут, в умовно мирних містах – просто уявіть, наприклад, російський фільтраційний табір, або як вас розлучають з дитиною, відправляють, в кращому випадку, років на 15 до російської в'язниці. Оце все буде, якщо ми просто зневіримося, опустимо руки і перестанемо боротися. Просто уявіть, що буде, якщо над Києвом замість українського прапора висітиме триколор, що тут будуть "порєбріки", будуть "акання", "чокання". А все українське буде вичищене під нуль. Уявіть цю картину. І, можливо, тоді звичайне відчуття страху вам допоможе зібратися", – наголосив співак в інтерв'ю NV.

Зазначимо, Тарас Тополя активно займається волонтерством. Зокрема, разом з гуртом "Антитіла" проводить благодійні концерти за кордоном. І нещодавно під час однієї поїздки вони потрапили в жахливу аварію. Співак показався з закривавленою головою біля перевернутого авто і розповів, як потрапив у ДТП.

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Дата публікації
Перегляди
217
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