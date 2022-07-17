Тарас Тополя емоційно звернувся до білорусів: "Не застосовуйте свою зброю, зупиніться"

Музикант закликав їх не вступати у війну, яку вороже розв'язала в Україні Росії, та не йти воювати проти українців.

Зокрема, Тополя наголосив що російські окупанти завдають ударів по Україні й з території Білорусі, вони йшли захоплювати Київську область також звідти. За словами музиканти, Україна навіть за таких обставин не відповідала білорусам вогнем.

"Сьогодні ворог прийшов на нашу землю. Ворог підлий, підступний та страшний. Ворог, який вбиває та ґвалтує дітей, жінок, старих; завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по житлових масивах та цивільній інфраструктурі. У тому числі удари завдаються з території Республіки Білорусь. "Іскандери" стартують з вашої території, ворожі літаки злітають з ваших аеродромів, ворожі орди йшли на Київ, скоювали військові злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі та багатьох інших містах та селах України, з території Білорусі, навіть у цьому випадку Україна не відповідала Білорусі вогнем та смертю", - зазначив музикант у своєму Instagram.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тополя наголосив, що білорусів змушують брати участь й війні проти України. Утім, він закликає їх не слухати свого диктатора та не йти воювати. За словами музиканта, якщо білоруси це зроблять, то Україна відповідатиме, а вони бачили, на що здатні ЗСУ.

"Ми зможемо захистити себе. Тим більше, що сьогодні з Україною весь світ. А ось чи зможете ви пояснити своїм дітям та й самим собі, чому підтримали не дружню, братню Україну, а путінську орду, чому готові йти на забій заради амбіцій державних злочинців? Не виконуйте злочинні накази свого керівництва! Не піднімайте зброї проти України!" – закликав білорусів Тополя.

Разом з тим, артист порадив жителям Білорусі захищати свою країну від Росії, адже країна-агресорка промиває їхні мізки своєю пропагандою, контролює їхню економіку та й територію в цілому.

"Захищайте свою рідну Білорусь! Захищайте від реальних ворогів, які промивають своєю пропагандою ваші голови, котрі вже отримали повний контроль над вашим урядом, над вашою економікою, над вашою територією. Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо Білорусії. Один крок, лише один крок може змінити цей баланс і зробити наші народи назавжди ворогами", - зазначив Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Також музикант наголосив, якщо ж білорусів таки змусять йти до України зі зброєю, то їм краще здатися та не виконувати злочинні накази свого диктатора.

"Якщо якимсь чином вас змусять перетнути кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю, зупиніться! Опустіть стволи, почекайте на представників ЗСУ. У такому випадку ніхто по вас не стрілятиме. Вам потрібно зробити правильний вибір, і ми впевнені, що ви його зробите", - додав Тополя.

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