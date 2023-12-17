Тарас Тополя гнівно відповів Жені Галичу, який розкритикував пісню "Фортеця Бахмут"

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя гнівно відповів лідеру гурту O.Torvald Жені Галичу, який розкритикував пісню "Фортеця Бахмут".

Виконавець заявив, що йому взагалі-то все одно, що кажуть про його творчість інші музиканти. Тим не менш, трек для Тараса Тополі є неабияк важливим, адже він написаний з власних переживань та емоцій. Співак додав, що учасники "Антитіл" були на фронті та на власні очі бачили жахіття війни.

Тарас Тополя / Фото: скриншот з відео

"Мені пох*й, що говорить Женя Галич та інші музиканти. Щодо того, чи ця пісня потрібна була... Нехай Женя пройде через те, що пройшли "Антитіла", потім понаписує своїх пісень, на які мені також буде пох*й. Реакції інших я обговорювати не хочу", - різко висловився Тарас Тополя на проєкті "Розмова".

Лідер "Антитіл" наголосив, що пісня "Фортеця Бахмут" була неабияк потрібною, коли в місті велися активні бойові дії з російськими окупантами. До слова, композиція піднімала бойовий дух та вселяла надію. Також Тополя наголосив, що найкращим для нього відгуком є те, як реагують на трек саме військові.

Тарас Тополя / Фото: скриншот з відео

"Фортеця Бахмут" - вона була потрібною. Цю пісню співають військові. Про цю пісню вже масу коментарів дали військові. Для мене це є найбільшим показником, чи потрібна вона була. Так, потрібна! Ця пісня написана з власних переживань. Там кожне слово, де речитатив, це все власні переживання. Це все те, крізь що ми проходили. Було чітке усвідомлення, що це потрібно зробити тоді, в той момент, щоб підняти дух. І вона сталася, і вона працює. Все інше мене мало бентежить", - додав артист.

Нагадаємо, декілька місяців тому Женя Галич різко висловився про трек "Фортеця Бахмут". Виконавець заявив, що композиція, на його думку, була створена задля хайпу.

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