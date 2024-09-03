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Тарас Тополя на рідкісних фото показав, як його сини від Alyosha помітно підросли та змінилися

Тарас Тополя на рідкісних фото показав, як його сини від Alyosha помітно підросли та змінилися

Alyosha, Тарас Тополя та їхні діти / Фото: instagram.com/alyoshasinger

У синів артиста розпочався новий навчальний рік.

Соліст гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя потішив рідкісним сімейним фото з синами та дружиною, співачкою Оленою Тополею, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.

Так, вчора, 2 вересня, у Марка та Романа розпочався новий навчальний рік. Тож, подружжя відвело синів до школи. Вони одягнули святкове вбрання та всією родиною вирушили на шкільну лінійку, де сфотографувалися на тлі синьо-жовтого прапора. Не вистачало на знімку лише маленької донечки подружжя – Марійки.

"Вдома розпочинаємо новий навчальний рік. Все буде Україна!", - підписав фото виконавець.

Тарас Тополя з дружиною та синами / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тим часом підписники Тараса Тополі просто засипали його сімейство компліментами. Вони бажали синам виконавця вдалого навчального року та ділилися, на кого із зіркових батьків схожі хлопчики.

  • Старший син – татова копія!
  • Гарного навчального року. Які вже дорослі хлопці! Скоро і Марія до школи побіжить!
  • Нехай цей навчальний рік буде успішним! Мирного нам неба!

А тим часом акторка Анна Кошмал 2 вересня відвела 6-річного сина до першого класу. Хлопчик навчатиметься в одній із приватних шкіл Києва.

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