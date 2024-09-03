Тарас Тополя на рідкісних фото показав, як його сини від Alyosha помітно підросли та змінилися

У синів артиста розпочався новий навчальний рік.

Соліст гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя потішив рідкісним сімейним фото з синами та дружиною, співачкою Оленою Тополею, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.

Так, вчора, 2 вересня, у Марка та Романа розпочався новий навчальний рік. Тож, подружжя відвело синів до школи. Вони одягнули святкове вбрання та всією родиною вирушили на шкільну лінійку, де сфотографувалися на тлі синьо-жовтого прапора. Не вистачало на знімку лише маленької донечки подружжя – Марійки.

"Вдома розпочинаємо новий навчальний рік. Все буде Україна!", - підписав фото виконавець.

Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тим часом підписники Тараса Тополі просто засипали його сімейство компліментами. Вони бажали синам виконавця вдалого навчального року та ділилися, на кого із зіркових батьків схожі хлопчики.

Старший син – татова копія!

Гарного навчального року. Які вже дорослі хлопці! Скоро і Марія до школи побіжить!

Нехай цей навчальний рік буде успішним! Мирного нам неба!

А тим часом акторка Анна Кошмал 2 вересня відвела 6-річного сина до першого класу. Хлопчик навчатиметься в одній із приватних шкіл Києва.

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