Тарас Тополя назвав співака, який здивував його під час війни: "Бачив, що він робить на передовій"

Від початку повномасштабної війни чимало українських артистів замість мікрофону взяли до рук зброю та пішли захищати свою країну від окупантів.

Зокрема, у батальйоні, де служив соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя також перебував й інший відомий співак. Як зізнався артист, виконавець приємного його здивував.

Так, Тополя не був з ним близько знайомим до повномасштабної війни. Утім, як Тарас побачив службу вокаліста, то одразу почав його поважати.

Сергій Василюк з гурту "Тінь Сонця" / Фото: facebook.com/serhij.vasyliuk

"Приємно здивував Сергій Василюк з гурту "Тінь Сонця". До війни я не був близько знайомий з творчістю цього гурту. Та коли побачив, як цей хлопака служить в нашому батальйоні, як він поруч з усіма на передовій, під обстрілами робить бойову роботу – це повага. Це повага і шана на все життя. І він музикант, соліст гурту", - розповів Тополя в інтерв'ю "24 каналу".

Як зазначив Тополя, він на власні очі бачив роботу Сергія, тому з упевненістю може про нього говорити.

Сергій Василюк з гурту "Тінь Сонця" / Фото: facebook.com/serhij.vasyliuk

"Можу з упевненістю говорити про нього, бо бачив те, що він робив на передовій. І він так само бачив роботу гурту "Антитіла". Про нього можу сказати, бо на власні очі бачив, що він робив на передовій. І він бачив роботу гурту "Антитіла" там", - зазначив Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя поділився враженнями від спілкування з британським музикантом Едом Шираном.За словами співака, британець насправді зацікавлений у тому, аби допомагати Україні.

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