Тарас Тополя назвав свої критерії оцінювання учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023"

Співак Тарас Тополя розповів, за якими критеріями буде оцінювати конкурсантів Національного відбору на "Євробачення-2023".

Лідер гурту "Антитіла" зауважив, що буде звертати увагу не лише на вокальні данні виконавців, а й на їхню громадянську позицію.

"Моя відповідальність, що стосується оцінювання творчості, виконавської майстерності, номеру. І, звичайно, моя відповідальність - я це кажу відкрито - буде в тому, аби оцінити в час війни громадянську позицію, проаналізувати певні вчинки артистів, їхні заяви. Це щоб для себе спрогнозувати, як цей представник всього народу на "Євробаченні" буде давати інтерв`ю, як він буде комунікувати із зарубіжною пресою, не лише стосовно питань творчості і конкурсу, а й питань соціально-політичної обстановки в країні", - розповів Тополя в ефірі "Єдиних новин".

Такі питання, на думку члена журі Нацвідбору, є дуже важливими, адже зараз до українців прикута увага всього світу. Саме тому, говорить Тарас, важливо, аби учасники могли гідно відстоювати свою країну не лише піснями, а й своєю позицією.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя пояснив, чому Україна має взяти участь у "Євробаченні-2023" навіть під час повномасштабної війни.

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