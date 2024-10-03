Тарас Тополя неочікувано заговорив про політичні амбіції: "Доведеться завершити музичну кар'єру"

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя неочікувано заговорив про свої політичні амбіції.

Зокрема, співак не відкидає того варіанту, що може розпочати політичну кар'єру. Утім, це станеться лише за певних умов. Артист говорить, що піде в політику, якщо відчує сили та бажання реалізовувати проєкти на благо країни. Однак перед цим Тарас Тополя завершить музичну кар'єру, адже вважає, що ці речі неможливо поєднати.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас демократія, тож будь-хто може спробувати себе в політиці, і це прекрасно. Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює", - розповів артист в інтерв'ю "24 Каналу".

Наразі Тарас Тополя до політики йти не збирається, однак співак не виключає, що це може статися. Як наголосив музикант, "Антитілам" вдається просувати важливі меседжі без політичної кар'єри.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Завдяки впізнаваності гурту "Антитіла", завдяки певній активній громадській позиції, ті речі, які ми вважаємо правильними й за які ми вважаємо, що потрібно боротися, нам вдається просувати без політичного певного окрасу, без ставання під прапори якоїсь політичної сили. Але все може бути. Скажу так, на цей час йти в політику не плануємо", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя тішив рідкісним сімейним фото. Артист також розсекретив, який приємний сюрприз йому зробила дружина Олена Тополя.

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