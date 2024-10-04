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Тарас Тополя після обіцянки піти в політику зробив заяву про Мар'яну Безуглу: нардепка відреагувала

Тарас Тополя після обіцянки піти в політику зробив заяву про Мар'яну Безуглу: нардепка відреагувала

Тарас Тополя та Мар'яна Безугла

Довкола діячів розгорівся скандал.

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя на тлі заяви про політичні амбіції заговорив про народну депутатку Мар'яну Безуглу.

Так, музикант відреагував на допис Безуглої в Мережі, де вона порадила йому "не долучатися до інтриг, які й так вже призвели до плачевних наслідків, стагнації". У своєму фотоблогу артист повідомив, що нібито нардепка сама хотіла долучитися до його політичних сил, але вони їй відмовили у цьому. Саме тому, за словами співака, вона так негативно відгукується про його політичні амбіції.

"Тополя прийде – порядок наведе! Не хотів коментувати чутки стосовно мого походу в політику. Але вже коли Мар'яна Безугла вийшла зі статтею і згадує мене, дає поради, то мушу відреагувати. Мар'яна Безугла хотіла потрапити до моєї політичної сили. Та, на жаль, для неї й на щастя для нас ми їй відмовили. І тепер вона хоче, щоб моя політична кар'єра розвивалася гарно, тому роздає поради. Не знаю, наскільки цінні", - розповів Тополя.

Тарас Тополя / ©
Тарас Тополя

Водночас музикант пояснив, що поки не збирається відмовлятися від концертів, щоб повністю присвятити себе політиці. Тарас стверджує, що наразі його місія – світові благодійні тури та збір коштів для ЗСУ. І закликав юзерів перевіряти інформацію.

"Якщо серйозно, то "Антитіла" та я як лідер гурту не збираюся в політику, принаймні у найближчий час. Ми зараз перебуваємо у благодійному турі. Щойно повернулися зі Штатів, де зібрали 250 тис. дол. для спецпідрозділів ГУР. Продовжуємо збори", - наголосив артист.

Своєю чергою, на своїй Facebook-сторінці Мар'яна Безугла спростувала інформацію й повідомила, що жодних домовленостей з Тарасом Тополею у них не було.

"Тарас Тополя не робив мені жодних пропозицій", - написала нардепка.

Мар'яна Безугла про заяву Тараса Тополі / ©
Мар'яна Безугла про заяву Тараса Тополі

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розсекретив, яким сюрпризом його потішила дружина та сини.

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