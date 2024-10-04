Тарас Тополя після обіцянки піти в політику зробив заяву про Мар'яну Безуглу: нардепка відреагувала

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя на тлі заяви про політичні амбіції заговорив про народну депутатку Мар'яну Безуглу.

Так, музикант відреагував на допис Безуглої в Мережі, де вона порадила йому "не долучатися до інтриг, які й так вже призвели до плачевних наслідків, стагнації". У своєму фотоблогу артист повідомив, що нібито нардепка сама хотіла долучитися до його політичних сил, але вони їй відмовили у цьому. Саме тому, за словами співака, вона так негативно відгукується про його політичні амбіції.

"Тополя прийде – порядок наведе! Не хотів коментувати чутки стосовно мого походу в політику. Але вже коли Мар'яна Безугла вийшла зі статтею і згадує мене, дає поради, то мушу відреагувати. Мар'яна Безугла хотіла потрапити до моєї політичної сили. Та, на жаль, для неї й на щастя для нас ми їй відмовили. І тепер вона хоче, щоб моя політична кар'єра розвивалася гарно, тому роздає поради. Не знаю, наскільки цінні", - розповів Тополя.

Тарас Тополя

Водночас музикант пояснив, що поки не збирається відмовлятися від концертів, щоб повністю присвятити себе політиці. Тарас стверджує, що наразі його місія – світові благодійні тури та збір коштів для ЗСУ. І закликав юзерів перевіряти інформацію.

"Якщо серйозно, то "Антитіла" та я як лідер гурту не збираюся в політику, принаймні у найближчий час. Ми зараз перебуваємо у благодійному турі. Щойно повернулися зі Штатів, де зібрали 250 тис. дол. для спецпідрозділів ГУР. Продовжуємо збори", - наголосив артист.

Своєю чергою, на своїй Facebook-сторінці Мар'яна Безугла спростувала інформацію й повідомила, що жодних домовленостей з Тарасом Тополею у них не було.

"Тарас Тополя не робив мені жодних пропозицій", - написала нардепка.

Мар'яна Безугла про заяву Тараса Тополі

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розсекретив, яким сюрпризом його потішила дружина та сини.

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