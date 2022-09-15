Тарас Тополя після візиту Зеленського до Ізюма звернувся до росіян: "Що там ваш бункерний дід"

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.

Український виконавець Тарас Тополя, який нещодавно повернувся з передової, прокоментував поїздку президента. За словами артистка, це була вкрай небезпечна подорож, утім – важлива.

"Київ. Ранок - двісті третій. Настрій - наш козак. Місяць - на контрасті. Президент в Ізюмі. За 20 км від фронту, в зоні ураження РСЗО. Символічно, потужно! Небезпечно, але… так важливо", - прокоментував Тополя в Instagram.

Фото: Офіс президента

Загалом, після візиту Зеленського до Ізюма музикант звернувся до росіян. Він натякнув їм на те, що їхній президент не те, що на фронт не приїде, а й з бункера не вийде.

"Що там ваш бункерний дід, чмоні? Слава ЗСУ! Слава Україні!" – додав Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя назвав співака, який здивував його під час війни. Так, вони разом служили в одному батальйоні, тож лідер "Антитіл" може з упевненістю говорити про артиста.

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