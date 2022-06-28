Тарас Тополя показав моторошні кадри зі "святкування" дня народження, коли загинув його побратим (відео 18+)

Тарас Тополя показав моторошні кадри зі "святкування" дня народження, коли загинув його побратим (відео 18+)

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя святкував на передовій своє 35-річчя.

Утім, день видався зовсім не святковий.

У своєму Facebook Тополя показав відео, на якому видно, як його день народження перетворився на справжнє пекло.

Загалом, у ролику можна побачити, що товариші по службі вітали артиста. Підготували для нього повітряні кульки та торт зі свічками.

Та російські окупанти зіпсували це все. На наступних кадрах відео Тополя показав, як відвозив поранених товаришів до госпіталя. Далі Тарасу довелося розблоковувати телефон убитого воїна його ж пальцями, аби зателефонувати його дружині та розповісти жахливу новину.

Увага! Відео 18+

"Хроніка війни. Як Тарас Тополя й "Антитіла" "святкували" день народження", - коротко підписав відео Тополя.

Нагадаємо, Тарас Тополя від початку повномасштабного вторгнення РФ до України служить у ЗСУ. Співак з іншими учасниками "Антитіл" є парамедиками. Нещодавно Тополя розповів про найстрашніший день на війні.

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