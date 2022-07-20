Тарас Тополя показав нове фото з передової: "Бойові гуси в ділі"

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз працює військовим парамедиком на фронті, поділився новим знімком з передової.

Так, у своєму Instagram артист опублікував фото, на якому позував перед камерою з товаришем по службі, кінооператором й аеророзвідником Ярославом Пілунським.

Тополя розповів, що його товариш майстерно управляє дронами. Саме завдяки аеророзвідникам українські захисники можуть влучно поцілити в окупантів. Адже саме завдяки дронам можна виявити позиції російських військових та скоригувати вогонь.

Тарас Тополя з Ярославом Пілунським / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Не Київ. Ранок - сто сорок сьомий. Настрій - панувати у повітрі. Місяць - бойові гуси в ділі. Наша аеророзвідка найаеророзвідніша аеророзвідка у світі - факт. У війни є очі, і вони з лопатями й на батарейках. В руках Ярослава Пілунського очі стають пекельними", - поділився Тополя.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Тополя захищає країну від російських окупантів. До слова, нещодавно виконавець звертався до білорусів, яких РФ хоче втягнути у війну проти українців. Тополя закликав їх не виконувати злочинні накази.

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