Тарас Тополя показав підрослого 9-річного сина від Alyosha і розкрив його неочікуваний талант

Артист розсекретив, як вони всією родиною проводять час.

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя вперше за тривалий час показав свого старшого сина від співачки Олени Тополі, яка раніше мала псевдонім Alyosha.

Сімейним контентом виконавець поділився в Instagram. Зокрема, артист опублікував фото, на якому був зображений 9-річний Марк. Як розповів Тарас Тополя, вони всією родиною грали в настільну гру "Монополія". Виявилося, що в хлопчика є підприємницький талант. Співак поділився, що Марк обіграв і маму, і тата, і молодшого брата.

"Юний монополіст обібрав до нитки маму, тата і брата", — поділився Тарас Тополя.

Старший син Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

Виконавець зізнався, що під час гри в "Монополію" у них також виник конфуз. Зокрема, вони придбали в Мережі українську версію, яка виявилася неякісною з купою помилок та без вдало розписаних правил. Тож родина згадувала, як грати у "Монополію", а деякі правила вигадувала самостійно.

"Придбали через Інтернет українську версію "Монополії". Як виявилося, робили її лівою ногою: ані правил нормально не розписано, ані позначок, купа помилок. Їжачки кололися, але продовжували їсти кактус, згадували правила, щось вигадували самі. І смішно, і сумно", — пожалівся артист.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показувала рідкісне фото 4-річної доньки від Тараса Тополі. Користувачі зазначили, що дівчинка – копія зіркового тата.

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