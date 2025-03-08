Тарас Тополя показав рідкісне фото з 4-річною донькою і приголомшив їхньою схожістю

Також виконавець ніжно привітав дружину та доньку з 8 Березня.
Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя показав рідкісне фото з донькою Марією, а також дружиною Оленою.
Сімейними світлинами виконавець поділився не просто так, а з нагоди свята 8 Березня. Зокрема, артист показав архівне фото з коханою дружиною. На знімку щасливі закохані мило позували одне біля одного. Також Тарас Тополя показався з донькою. На знімку можна було чудово розгледіти обличчя 4-річної Марійки. До слова, музикант ніжно привітав рідних йому людей зі святом 8 Березня.
"Зі святом, мої кохані, улюблені, неповторні дівчатка! Всім жінкам бажаю кохання до нестями", - написав слова привітання артист.
Тим часом підписники Тараса Тополі звернули увагу на його схожість із донькою. Користувачі просто заполонили коментарі словами, що Марійка – татова копія.
- Татова доня! Дуже схожа!
- Така татова дівчинка!
- Так схожа на тата!
Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя запрем'єрила чуттєву дуетну пісню. Також артистка представила кліп, де в обтислій сукні приголомшила стрункою фігурою після схуднення на 10 кілограмів.
Читайте також: