Тарас Тополя показав рідкісне фото з 4-річною донькою і приголомшив їхньою схожістю

Також виконавець ніжно привітав дружину та доньку з 8 Березня.

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя показав рідкісне фото з донькою Марією, а також дружиною Оленою.

Сімейними світлинами виконавець поділився не просто так, а з нагоди свята 8 Березня. Зокрема, артист показав архівне фото з коханою дружиною. На знімку щасливі закохані мило позували одне біля одного. Також Тарас Тополя показався з донькою. На знімку можна було чудово розгледіти обличчя 4-річної Марійки. До слова, музикант ніжно привітав рідних йому людей зі святом 8 Березня.

Тарас та Олена Тополі / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Зі святом, мої кохані, улюблені, неповторні дівчатка! Всім жінкам бажаю кохання до нестями", - написав слова привітання артист.

Тим часом підписники Тараса Тополі звернули увагу на його схожість із донькою. Користувачі просто заполонили коментарі словами, що Марійка – татова копія.

Тарас Тополя з донькою / Фото: instagram.com/tarastopolia

Татова доня! Дуже схожа!

Така татова дівчинка!

Так схожа на тата!

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя запрем'єрила чуттєву дуетну пісню. Також артистка представила кліп, де в обтислій сукні приголомшила стрункою фігурою після схуднення на 10 кілограмів.

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