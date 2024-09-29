Тарас Тополя показався з Alyosha та сином і розсекретив, який приємний сюрприз вони йому зробили

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя замилував рідкісним фото з дружиною, співачкою Оленою Тополею, яка раніше мала псевдонім Alyosha, та сином.

Знімок був зроблений в Івано-Франківську, де в колективу виконавця був концерт. Як поділився в Instagram Тополя, він не бачив сім'ю місяць. Тож, кохана разом із трьома дітьми зробила йому сюрприз. Вони приїхали на концерт "Антитіл" до Івано-Франківська.

Тарас Тополя поділився, що радий їхньому приїзд. За словами співака, зустріч після місяця розлуки є неабияк особливою для нього.

Тарас Тополя з дружиною та сином Романом / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Кохана з дітьми приїхала на концерт до Івано-Франківська. Чекав дуже, щасливий. Після місяця на відстані – так особливо", - поділився артист.

Зазначимо, Тарас та Олена Тополі живуть у шлюбі від 2013 року. Разом вони виховують трьох дітей – синів Марка та Романа і доньку Марію.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розсекретив, скільки заробляє під час війни. Також співак розповів про свій бізнес.

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