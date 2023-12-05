Тарас Тополя показався з закривавленою головою біля перевернутого авто і розповів, як потрапив у ДТП

Сьогодні, 5 грудня, в Україні та світі святкують День волонтера. Зі святом усіх причетних привітав український гурт "Антитіла".

Музиканти у своєму Instagram також розповіли про свою волонтерську діяльність. Колектив поділився, що від 2014 року активно допомагає українським захисникам та забезпечує військових речами, які вкрай необхідні на фронті.

"Волонтерство від 2014 року є невід'ємною частиною як життя гурту "Антитіла", так і нашої творчості. Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речами. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне – ворог має бути знищений", - йдеться в повідомленні гурту.

Гурт "Антитіла" займається волонтерством / Фото: instagram.com/antytila_official

Окрім того, музиканти опублікували серію світлин, де, зокрема, були фото з ДТП. На знімках видно перевернуте авто та співака Тараса Тополю з закривавленою головою. Як розповіли музиканти, під час однієї з волонтерських поїздок вони потрапили в ДТП, але нічого про це не розповідали. Артистки також наголосили, що з ними все гаразд.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Під час волонтерських поїздок траплялося різне — обстріли, аварії в тому числі. Не про все розповідалося чи показувалося. Всі живі, здорові", - пояснили музиканти.

Гурт "Антитіла" потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/antytila_official

Нагадаємо, нещодавно гурт "Антитіла" потрапив у гучний скандал. Один із учасників колективу у грубій формі відмовив українському захиснику, який просив дати йому дозвіл на використання пісні "Фортеця Бахмут".

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